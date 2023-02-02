التفاصيل الكاملة وأسعار مجموعات الدعم المدرسي وضوابط عقدها

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 28 بشأن تنظيم مجموعات الدعم المدرسي للطلاب، حيث تنص المادة الأولي على تعديل مسمي «مجموعات التقوية المدرسية»، إلى مجموعات الدعم المدرسي.

وتنص المادة الثانية من القرار الوزاري على: «تكون مجموعات اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوي الإدارة التعليمية للشهادتين (الإعدادية والثانوية العامة) وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، وتهدف إلى تقديم الدعم، لتحسين مستوي الطلاب الدراسي وذلك مقابل مادي مناسب، ويتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكن الدراسية وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس في لوحدة إعلانات خاصة بمجموعات الدعم».

وتضمنت المادة الثالثة من القرار الوزاري: «تراعى أعداد الطلاب في مجموعات الدعم بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة».

وحددت المادة الرابعة المقابل المادي لمجموعات الدعم بالمدارس الرسمية والرسمية المتميزة واللغات والخاصة والمعاهد القومية، مؤكدة أن مدير عام الإدارة التعليمية المختص بالتنسيق مع مجلس الآباء والأمناء بالإدارة يحدد قيمة المقابل المادي وفق المعايير الآتي:

المدارس الرسمية

- الحد الأدنى لصفوف الشهادة «المحلية والعامة»، 20 جنيها والحد الأقصى 80 جنياً.

- الحد الأدنى لصفوف النقل 20 جنيهاً والحد الأقصى 50 جنيهاً.

المدارس الرسمية المتميزة لغات والخاصة

- الحد الأدنى لصفوف الشهادة «المحلية والعامة»، 30 جنيهاً والحد الأقصى 100 جنيه.

- الحد الأدنى لصفوف النقل 30 جنيهاً والحد الأقصى 60 جنيهاً.

- تخفيض 50% للطلاب من أبناء العاملين بالتربية والتعليم، وأبناء الشهداء، والأيتام، والمصابين بعجز كلى لكل الصفوف الدراسية، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

ضوابط عقد مجموعات الدعم المدرسية

- صفوف النقل: يتولى مدير المدرسة والوكلاء كل ما يخص مجموعات الدعم الإعلان والتنظيم، والإشراف، والنواحي المالية، واخيار المعلمين من داخل المدرسة فقط، وللطالب حرية الاختيار من بينهم.

- الشهادة الإعدادية والثانوية: يقوم مدير عام الإدارة التعليمية باختيار عدد من المدارس «3 - 5» بالإدارة التعليمية، وتشكل لجنة برئاسته لمتابعة كل ما يخص مجموعات الدعم اختيار القاعات المناسبة حسب الحجم، والموقع الجغرافي لمراعاة الانتشار الجغرافي المناسب بكل إدارة تعليمية والإعلان والتنظيم والإشراف على المالية على أن يكون اختيار المعلمين على مستوى المديرية متوافقا مع رغبات الطلاب.

الاستعانة بغير العاملين من الوزارة

وتضمنت المادة السابعة، جواز الاستعانة بغير العاملين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتقديم الدعم في بعض المواد، وتتاح لهم فرصة مؤقتة للتعيين بمجموعات الدعم، خلال العام الدراسي، ويتم تقييمهم، وتزيد نسبة المعلمين المستعان بهم من خارج الوزارة عن 40 % من إجمالي عدد المعلمين المشاركين، وذلك بالنسبة للشهادات المحلية والعامة فقط استمرارهم من عدمه بمعرفة الإدارة أو المديرية التعليمية التابعين لها.