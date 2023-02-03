استئناف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس بعد تحسن الطقس

أعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، عودة حركة الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس وميناء الصيد بالبرلس شمال محافظة كفر الشيخ، وانطلقت مراكب الصيد في رحلات صباح اليوم الجمعة، بعد تحسن حالة الطقس.

استئناف حركة الصيد بعد توقفها

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، اليوم الجمعة، إشارة من ميناء الصيد بالبرلس باستئناف حركة الصيد بعد توقفها، نظراً لتحسن الأحوال الجوية، حيث تقرر استئناف الملاحة بميناء الصيد بالبرلس بعد توقف لمدة 3 أيام.

تزويد مراكب الصيد بالوقود والثلوج

وجرى تزويد مراكب الصيد بالوقود والثلوج من ميناء الصيد بالبرلس لتنطلق في عرض البحر المتوسط لبدء عمليات الصيد بعد توقفها، كما انطلقت مراكب الصيد في رحلاتها في مياه بحيرة البرلس، ومن القرى المطلة على البحر المتوسط بمركز مطوبس وهي «الجزيرة الخضراء، وبرج مغيزل، والسكري».

استقرار حالة الطقس بكفر الشيخ

وتشهد محافظة كفر الشيخ حالة من الاستقرار النسبي للطقس يُصاحبها رياح خفيفة، بعد أن تعرضت لموجة من الطقس السيئ لمدة 3 أيام، متمثلة في هبوب الرياح، وهطول الأمطار، حيث سطعت الشمس بسماء المحافظة منذ الصباح الباكر.