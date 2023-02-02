أسامة ربيع لـ قناة الحياة: إيرادات قناة السويس ارتفعت 45% عن العام الماضي

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة لم تتوقف بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وتعافت بعد جائحة كورونا في 2022، والتجارة العالمية والنقل البحري يعملان بوتيرة جيدة للغاية حتى الآن وبأعلى معدلات، وبالتالي الأزمة الروسية الأوكرانية لم تؤثر على النقل البحري، مشددا على أن إيرادات القناة في شهر يناير 2023 ارتفعت بنسبة نحو 45% مقارنة بنفس التوقيت من العام الماضي.

677 ناقلة بترول في يناير

وأضاف «ربيع»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن معدل العبور الشهري بالنسبة لناقلات البترول ارتفع في شهر يناير بواقع 677 سفينة بحمولة 34 مليون طن، كما ارتفع معدل الصب الجاف 17%، وارتفاع حاويات السيارات بنسبة 16%.

عبور سفن جديدة للقناة

ولفت إلى أن السفن التي كانت تنقل الغاز والبترول من روسيا وأوكرانيا لأوروبا لم تكن تمر في قناة السويس وتوقفت حاليا، وما يمر في قناة السويس سفن من شرق آسيا أو من دول الخليج لمد أوروبا بالغاز والبترول ما أدى لارتفاع السفن المارة بقناة السويس.