قناة السويس تحقق أعلى إيراد شهري في تاريخها.. 802 مليون دولار

أعلنت هيئة قناة السويس اليوم الخميس عن تحقيق أعلى إيراد شهري في تاريخها بالوصول إلى 802 مليون دولار خلال شهر يناير 2023، ليتخطى بذلك الإيراد الذي سجله شهر أغسطس لعام 2022 بفارق قدره 56.4 مليون دولار.

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن إحصائيات الملاحة بقناة السويس خلال شهر يناير سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة بعبور 2155 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 1774 سفينة خلال شهر يناير من العام الماضي بفارق 381 سفينة.

وقال الفريق ربيع في بيان صحفي إن نسبة الزيادة قدرها 21.5%، مشيراً إلى أن إجمالي الحمولات الصافية 123.5 مليون طن مقابل 106.2 مليون طن خلال شهر يناير من العام الماضي بفارق 17.3 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 163%.

قناة السويس تحقق زيادة 47% في العائدات بالدولار

وقال الفريق أسامة ربيع إن عائدات قناة السويس خلال شهر يناير من العام الميلادي الحالي حققت زيادة كبيرة قدرها 47% من حجم إيراداتها بالدولار حيث سجلت عائدات القناة خلال شهر يناير من العام الجاري 802 مليون دولار مقابل 546 مليون دولار خلال شهر يناير من العام الماضي بفارق 256 مليون دولار.

وبحسب التقارير الملاحية لشهر يناير 2023 فإنه تم رصد ارتفاع معدلات عبور ناقلات البترول بزيادة هي الأكبر من نوعها لتسجل أعلى معدل عبور شهري لناقلات البترول بعبور 677 سفينة، وأعلى حمولة صافية شهرية لها بإجمالي حمولات صافية قدرها 34.5 مليون طن.

وقال بيان رسمي لهيئة قناة السويس إن معدلات عبور سفن الصب ارتفعت بنسبة 17.1% وحاملات السيارات بنسبة 16.3% مقارنة بمعدلات عبورها خلال شهر يناير من العام الماضي وهو ما يعكس نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية للهيئة في كسب ثقة المجتمع الملاحي، وجذب خطوط ملاحية جديدة، والتعامل بمرونة مع المتغيرات الحادثة في صناعة النقل البحري.

ربيع: استراتيجية التطوير حققت مؤشرات غير مسبوقة

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة إن المؤشرات غير المسبوقة التي تسجلها إحصائيات الملاحة بالقناة جاءت نتاجا لاستراتيجية تطوير المجرى الملاحي التي انتهجتها الهيئة على مدار السنوات الماضية .

وأوضح أن قناة السويس الجديدة نجحت في تحقيق المستهدف منها بزيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ورفع تصنيفها العالمي لتظل أقصر وأسرع وأكثر الطرق الملاحية أمانا، لافتا في هذا الصدد إلى استمرار البناء على هذا الإنجاز من خلال العمل على تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي الذي سيتيح زيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع بنسبة 28%

وسجلت حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يناير الماضي، أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور اليومية، حيث ارتفع متوسط العبور اليومي لـ 70 سفينة، كما سجل يوم الجمعة الموافق 20 يناير أعلى معدل إيراد يومي في تاريخ القناة بلغ 37.4 مليون دولار.

74 سفينة اليوم

وعبر اليوم الخميس 74 سفينة بإجمالي حمولات صافية 4.5 مليون طن من الإتجاهين، فيما عبرت القناة أمس الأربعاء، 68 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.7 مليون طن من الاتجاهين دون التأثر بسوء الأحوال الجوية أو بالعطل الفني الذي حدث في توجيه ماكينات ناقلة الغاز الطبيعي المسال خلال عبورها للقناة حيث تم تسيير الملاحة بانتظام وقطر السفينة بقاطرات الهيئة حتى منطقة البحيرات الكبرى حيث تنتظر توقيع الكشف الفني الكامل من خلال فريق الإنقاذ وغطاسين الهيئة عليها قبل استكمال رحلتها إلى أسبانيا