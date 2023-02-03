ضبط 2 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بكفر الشيخ

ضبطت حملة من مأموري الضبط القضائي بإدارة تموين بندر دسوق في كفر الشيخ، صاحبة مخزن سياحي بحوزتها كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم والمحظور تداوله خارج منظومة الخبز المدعم.

تفاصيل ضبط الدقيق المدعم

وردت معلومات إلى جهاز الرقابة التموينية بإدارة تموين بندر دسوق تفيد بتجميع صاحبة مخبز سياحي كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم محظور تداوله خارج منظومة الخبز البلدي، بغرض استعمالها في المخبوزات السياحي.

شكل عمرو الإنة، رئيس جهاز الرقابة التموينية بإدارة تموين بندر دسوق حملة من الجهاز تحت إشراف يسري أبو حسين، مدير الإدارة، ضمت كل من مأموري الضبط القضائي بالإدارة محمد الجوهري، ووائل المصري، ومحمد قنديل، وإبراهيم عبد الله، لضبط كميات الدقيق التي جمعتها صاحبة المخبز السياحي.

ضبط 2 طن دقيق بلدي مدعم

وتوجهت الحملة ناحية المخبز، وبمداهمة مخزن تابع لصاحبته ضُبط بداخله 42 جوال دقيق بلدي مدعم زنة الجوال الواحد 50 كيلو جرام بإجمالي 2 طن و100 كيلو جرام، فيما جرى التحفظ عليها بمطحن سلندرات دسوق تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

حُرر بذلك المحضر رقم 1694 لسنة 2023 جنح مركز شرطة دسوق، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.