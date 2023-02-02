رئيس «أزهرية كفر الشيخ» يناقش استعدادات الفصل الدراسي الثاني للمعاهد

عقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اجتماعا بشيوخ المعاهد الابتدائية الأزهرية التابعة للمنطقة، اليوم، بمدرج المنطقة، للوقوف على إيجابيات ومعوقات العمل خلال امتحانات النقل والشهادة بالفصل الدراسي الأول، لتلافي ما رصد من سلبيات خلال الفترة المقبلة، وتداركها خلال أعمال امتحانات النقل والشهادة بالفصل الدراسي الثاني.

استعدادات الفصل الدراسي الثاني

وحرص رئيس المنطقة، على توصيل كل تعليمات رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، بشأن ضوابط الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية، التي جاء في مقدمتها، ضرورة التواصل مع الإدارات التعليمية لاستلام كل الكتب الدراسية التي تم وصولها للمنطقة حتى الآن من القاهرة، وتنفيذ خطابات الندب والنقل الواردة للمعاهد فور وصولها، للعمل علي سد العجز والزيادة قبل بدء الدراسة، وكذلك الاهتمام بطابور الصباح، وتحية علم مصر يوميا مع وجوده معلقاً أعلى كل معهد.

توزيع المناهج وجداول الحصص على المُعلمين

وجّه رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، شيوخ المعاهد بضرورة الالتزام بارتداء الزي الأزهري، وتطرق بالحوار معهم حول الاستعدادات لاستقبال الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، مكلفا بتكثيف الأنشطة الطلابية بداخل المعاهد أثناء اليوم الدراسي، والتأكد من توزيع المناهج وجداول الحصص علي المُعلمين، منوها بتعليق الجدول بحجرة شيخ المعهد مع توقيع كل مدرس على أحدث التغيرات التي تتم بالجدول، كما أكد ضرورة تواجد المدرس منذ اللحظات الأولى لبدء اليوم الدراسي وحتي نهايته، وكذا ضرورة تواجد الموجه طوال اليوم الدراسي بداخل المعهد.

مناقشة ضوابط أعمال الامتحانات

كما تطرق باب الحوار لكلٌ من علي المغازي، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، والدكتور ياسر العشماوي، مدير التعليم الابتدائي بالمنطقة، وذلك لمناقشة ضوابط أعمال الامتحانات، وشرح طرق عمل الإحصائيات التي تُطلب من الحضور، كما أشاروا خلال حوارهما لأهمية التعليم في المرحلة الابتدائية، وكيفية تعلم طرق الهجاء، لطلاب الصفوف الأولي، لتعلُم القراءة والكتابة الجيدة بأقصي سرعة وفي مُدة قصيرة، مع الشرح الوافي لكيفية تنفيذ الخطة الاستراتيجية الأمثل لحُسن سير الدراسة في المرحلة الابتدائية خلال الفترة القادمة.

النهوض بالعملية التعليمية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية

وفي نهاية الاجتماع، طالب رئيس المنطقة شيوخ المعاهد، بضرورة التكاتف كيد واحدة خلال الفترة المقبلة، للتحلي بروح الجماعة، والحث علي الإخلاص والجدية في العمل للنهوض بالعملية التعليمية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، مشدداً علي دوام الاستمرار في المُضي قُدماً نحو التميز، لافتاً أن التعليم في المرحلة الابتدائية هو العمود الفقري للعملية التعليمية فيجب الاهتمام به، ووضعه في المقام والاعتبار الأول.