ضبط 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بكفر الشيخ

تمكنت حملة إدارة تموين بندر دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الخميس، من ضبط أحد الأشخاص بحوزته 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم، خضراء اللون من أمام أحد المخابز البلدية قبل التصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء.

جاء ذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية والمحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق.

تفاصيل ضبط شكائر الدقيق المدعم

جاء ذلك عقب تلقى مكالمة تليفونية تفيد بالإبلاغ عن قيام شخص بتجميع كميات من الدقيق البلدي من المخابز البلدية، وكلف يسرى أبو حسين، مدير إدارة تموين بندر دسوق، كل من عمرو الانه، رئيس الرقابة التموينية، ومحمد الجوهرى، ومحمد قنديل، مفتشي الإدارة بمتابعة الموقف.

ضبط 12 شيكارة دقيق بلدى مدعم

بالانتقال الفورى لمكان البلاع، جرى ضبط أحد الأشخاص الذي فر هارباً وبحوزته 12 شيكارة دقيق بلدى مدعم، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، ونقلها إلى مطحن دسوق، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة بالتحقيق.

محافظ كفر الشيخ يُشيد بالحملات التموينية المستمرة

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالحملات التموينية المستمرة على الأسواق، لمراقبة السلع، وتشديد الرقابة التموينية علي جميع الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى الوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية، مؤكداً أنه لا تهاون في مواجهة ومحاربة كافة أنواع الغش التجاري، ومحتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات، وغلاء الأسعار، والكسب غير المشروع، والاستيلاء على دعم الدولة والمال العام.