صبا مبارك وإياد نصار يعتذران عن حضور ندوة الدراما الأردنية بمعرض الكتاب

اعتذر الفنانان صبا مبارك وإياد نصار، عن حضور ندوة الدراما الأردنية التي انطلقت منذ قليل، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 54، وأرجعا عدم حضورهما إلى عدم قدرتهما على المشاركة بسبب انشغالهما.

ووصل منذ قليل، الفنان منذر رياحنة، للمشاركة في ندورة الدراما الأردنية، التي انطلقت وسط حضور كبير من قبل جمهور المعرض، غذ جرى اختيار الأردن، ضيف شرف الدورة.

آخر أعمال منذر رياحنة

يذكر أن الفنان منذر رياحنة يواصل خلال الفترة الحالية تصوير باقي مشاهده في مسلسل «العمدة» مع الفنان محمد رمضان.