إحباط محاولة تهريب مخدرات بـ7 ملايين جنيه داخل سيارة نقل بالإسماعيلية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن الإسماعيلية اعتزام أحد العناصر الإجرامية مقيم بمحافظة شمال سيناء بنقل وتهريب كميات من مخدر الهيدرو من شرق القناة إلى غربها داخل مخبأ سرى بسيارة نقل.

تفاصيل الواقعة

وحسب بيان وزارة الداخلية، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق وعُثر بحوزته على (175 لفافة لمخدر الهيدرو تزن 250 كيلو جرام مخبأة داخل مخزن سرى بسقف السيارة، وكذا مبلغ مالي وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وأقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة لحساب أحد الأشخاص جارى استهدافه وضبطه، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 7 ملايين جنيه تقريباً.

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته 18 قطعة سلاح أبيض قبل بيعها

كما تمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي حال استقلاله مركبة «توك توك، وبحوزته 18 قطعة سلاح أبيض ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الإتجار والهاتف المحمول لسهولة الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.