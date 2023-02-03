أسعار اللحوم اليوم الكيلو بـ130 جنيها.. والشعبة تشيد بتخفيضات «أهلا رمضان»

رصدت «الوطن» أسعار اللحوم اليوم من خلال جولة بين محال وسط القاهرة بمنطقة باب اللوق، يتراوح سعر الكيلو بين 130 و140 جنيهاً للحوم المجمدة المستوردة الهندي، ويختلف السعر حسب النوع إن كان خلفيا أم أماميا.

«حنفي»: أسعار اللحوم اليوم.. «المستوردة» بـ 130 جنيها للكيلو

قال محمود حنفي، صاحب محل جزارة بمنطقة «باب اللوق»، إنَّ أسعار اللحوم اليوم المستوردة تتراوح حسب نوعها إن كانت «هندي» أم «برازيلي»، وإن كان لحم الكتف أم خلفي، وسعر اللحوم المجمدة الهندي بـ 130 و140 جنيها للكيلو، فيما يباع «البرازيلي المجمد» بسعر 160 جنيهاً و«البلدي» 250 جنيها.

تخفيض أسعار اللحوم الحمراء بعمل عروض وتخفيضات

وأضاف «حنفي» في تصريحاته لـ «الوطن»، أنَّه يحرص على عمل عروض وتنزيلات على أسعار اللحوم خلال الفترة الأخيرة لتنشيط المبيعات، ليشمل العديد من الأصناف ويخفض سعر كيلو اللحم عدة جنيهات داخل العرض.

تابع: لا تزال مبيعات اللحوم الحمراء اليوم تحقق أرباحاً والإقبال متوسط، ومتوقع نشاط المبيعات خلال شهر رمضان، وإن كان أمام المستهلك العديد من البدائل للحوم مثل «الدواجن» و«الأسماك»، إلا أنها تظل الطبق الرئيسي.

«زغلول»: المستهلك في مصر يفضل شراء أجود أنواع اللحوم الحمراء

وهو ما أكده بدوره سعيد زغلول، نائب رئيس شعبة القصابين، من أنَّ المستهلك في مصر لا يزال يفضل شراء أجود أنواع اللحوم، خاصةً في شهر رمضان الذي يشهد نشاط المبيعات للإقبال الكبير على الشراء، مشيراً إلى قائمة أسعار اللحوم اليوم، حيث يُباع كيلو الكبدة بأسعار تتراوح بين 90 و100 جنيه لـ الكيلو.

معارض «أهلاً رمضان» تساهم في تخفيض أسعار اللحوم الحمراء

وأضاف «زغلول» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ معارض أهلاً رمضان ساهمت في تخفيض أسعار اللحوم ليباع الكيلو بسعر 180 جنيهاً داخل المعرض، مؤكداً على أهمية ضخ استثمارات بالقطاع الزراعي والاهتمام بالثروة الحيوانية لزيادة الإنتاجية ما سيساهم في تخفيض السعر.