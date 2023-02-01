أسعار اللحوم الحمراء بالمحافظات اليوم الأربعاء.. تبدأ من 120 جنيها

يتابع المواطنون اليوم أسعار اللحوم، بالمحافظات والتي تختلف من محافظة لأخرى، اعتمادا على عدة أسباب منها محافظات الإنتاج، التي يكون سعرها أقل دائما، بينما يتم إضافة سعر النقل والتوزيع، على المحافظات الأخرى، ودرجة القرب والبعد عن محافظات الإنتاج، والإقبال على نوع اللحوم، وفقا لحديث المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج لـ«الوطن».

أسعار اللحوم بالمحافظات

وتنشر «الوطن» أسعار اللحوم اليوم الأربعاء للمستهلك وفقا لبوابة الأسعار المصرية، حيث توضح متوسط سعر الكيلو وأقل سعر له بالمحافظات وأعلى سعر.

متوسط سعر اللحوم الحمراء البلدى 213 جنيها للكيلو، بينما أدنى سعر للحوم الكندوز الكبير 184 جنيها للكيلو، واللحوم الحمراء البتلو 236 جنيها للكيلو.

فيما بلغ متوسط أسعار اللحوم الضأن 229 جنيها للكيلو، وأدنى سعر لها 160 جنيها، وأعلى سعر لها 320 جنيها.

أسعار اللحوم الحمراء

متوسط أسعار اللحوم الحمراء البلدي 236 جنيها، وأدنى سعر لها بالمحافظات اليوم 185 جنيها وأعلى سعر لها 410 جنيهات.

متوسط أسعار اللحم الكندوز الكيلو 220 جنيها وأعلى سعر 300 جنيه بينما أدنى سعر بمحافظة الشرقية والإسماعيلية.

متوسط أسعار اللحم الكندوز الكبير 184 جنيها وأعلى سعر له 240 جنيها للكيلو وأقل سعر له 120 جنيها للكيلو بمحافظة المنيا.

أسعار اللحم الضأن

متوسط أسعار لحم ضأن بعظم الكيلو 201 جنيها أقل سعر للكيلو بمحافظة المنيا 150 جنيها، بينما أعلى سعر بمحافظات الغربي والقليوبية وقنا، يبلغ 220 جنيها.

متوسط أسعار كيلو لحم كندوز صغير 219 جنيها، وأعلى سعر له 300 جنيه، بينما أقل سعر بمحافظة الشرقية 160 جنيها.

متوسط أسعار لحم بتلو بعظم الكيلو منه 199 جنيها بينما أدنى سعر 150 جنيها بمحافظة المنيا وأعلى سعر 280 جنيها.