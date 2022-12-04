أسعار اللحوم الحمراء والفراخ والبانيه بالسويس اليوم.. «الضاني بـ180 جنيها»

اللحوم الحمراء هي المصدر الرئيسي للبروتين الحيواني، فالكثير من الأسر تفضل تناول اللحوم بمختلف أنواعها، سواء كانت جاموسي أو بقرى أو ضأن، مشوية كانت أو بأي طريقة أخرى، فضلا عن الفراخ البانيه والفريش.

«الوطن» توفر لمتابعيها أسعار الحوم الحمراء، اليوم في الأسواق في محافظة السويس.

أسعار اللحوم 120 جنيه للسوداني و145 جنيه للحية

أسعار اللحوم الحمراء في محافظة السويس تبدأ من 145 : 180 جنيها للحوم الحية الطازجة، فيما تبدأ اللحمة الضأن من 150 حتى 180 جنيها.

أسعار اللحوم السودانية من 125 إلى 135 جنيها، والبرازيلية سعرها 110 جنيهات للكيلو، فيما سجل سعر اللحوم الهندية 95 إلى 100 جنيه.

المجمدات تبدأ من 65 جنيها

ويقول المحاسب محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية في محافظة السويس، إن المجمدات ومختلف أنواع اللحوم يتم وضع الأسعار الاستراشادية لها ومتابعة الأسواق بالتنسيق مع مديرية التموين.

وسجل سعر الفراخ البانيه اليوم في أسواق السويس 100 إلى 105 جنيهات، أما الفراج المجمدة فتسجل 65 جنيها للكيلو والأبيض الفريش من 52 إلى 54 جنيها، أما البلدي الفريش سعرها يتراوح بين 66 إلى 73 جنيها.