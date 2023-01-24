فضائية CTV تعرض تفاصيل استقبال البابا تواضروس للآباء المطارنة اليوم

استعرضت الإعلامية يوستينا يوسف، تفاصيل استقبال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للآباء المطارنة الذين وصل عددهم 48 أسقفا بالإضافة للآباء الكهنة.

جاء ذلك خلال مقدمة برنامج «في النور» من تقديم عبر فضائية قناة CTV القبطية.

وقالت يوستينا، إن الملفت للنظر خلال لقاء البابا مع الأساقفة، موقف البابا تواضروس على أن يبدو بشكل صحي مراعاة لفترة عيد الميلاد المجيد، وما يليها من أعياد كنسية أخرى، موضحة أن البابا أصر على أن يكون موجود بقداس عيد الميلاد حتى طقس التناول، وحتى استقبال المهنئين يوم العيد، وإجراء حوارات تليفزيونية.

وأضافت أن البابا أوضح أن سبب الوعكة الصحية التي مر بها، هو المجهود الذي تم بذله قبل عيد الميلاد بنحو شهر، ما بين زيارات رعوية مكثفة وأنشطة واحتفالات واستقبالات المهنيئين، مضيفه أن البابا صرح خلال لقائه مع الآباء المطارنة أن الموقف الأخير أوضح أنه يجب توزيع المجهود لتقليل المجهود.