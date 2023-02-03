40 ورشة فنية عن إعادة استخدام المخلفات بجناح وزارة البيئة في معرض الكتاب

شهد جناح وزارة البيئة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 في دورته الـ54، تنفيذ العديد من الأنشطة البيئية والتوعوية المتنوعة، التي لاقت استحسانا كبيرًا من الجمهور المتردد على المعرض، الذي يُقام هذا العام تحت شعار «على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع»، خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتحل المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف المعرض.

رفع الوعي البيئي

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في بيان لها منذ قليل، أن الوزارة تهدف من خلال المشاركة في المعرض إلى رفع الوعي البيئي لكل فئات المجتمع، من خلال الاتصال المباشر، وإبراز دور ومهام وزارة البيئة وقطاعاتها المختلفة، مضيفة أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، يعد من أكبر المعارض التي يتم تنفيذها في مصر، ويتمتع بإقبال جماهيري هائل، ما يتيح الفرصة للاتصال المباشر مع عدد كبير من الجمهور المتفاعل من كل أنحاء الجمهورية.

ورش عمل فنية يشارك بها الأطفال

وشارك الأطفال في ورش العمل الفنية القائمة على إعادة استخدام المخلفات، مع توعيتهم بضرورة الاستفادة من كل المخلفات، التي يمكن إعادة استخدامها مرة أخرى لتقليل الانبعاثات والحد من ظاهرة التغيرات المناخية ضمن البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة.

كما شارك الأطفال، في عدد من الألعاب البيئية للتمييز بين السلوكيات الإيجابية والسلبية على البيئة وأيضًا المشاركة بتلوين القصص المفيدة عن المحميات الطبيعية، والحفاظ على البيئة، كذلك إقامة مسابقات عن تصحيح بعض المفاهيم البيئية، وتوزيع بعض الهدايا القيمة من كتيبات التوعية والشنط القماش كبديل عن الشنط البلاستيك، ضمن المبادرة الوطنية للحد من استخدام البلاستيك.