معرض الكتاب يستقبل 300 رحلة منذ يومه الأول حتى الآن

استقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ54، منذ فتح أبوابه للجمهور يوم 26 يناير الماضي، حتى الآن، أكثر من 300 رحلة متنوعة، من قرى ومحافظات مصر المختلفة، انقسمت إلى جامعية، ومدرسية، وأندية شباب، وجمعيات أهلية، ومؤسسات مجتمع مدني، وغيرها.

فرق عمل لاستقبال الرحلات بمعرض الكتاب

وبلغ إجمالي عدد الأفراد الوافدين إلى المعرض في هذه الرحلات 21547 فردًا، من 200 جهة متنوعة، من قرى ومحافظات مصر بأقاليمها المختلفة.

وجرى التنسيق لهذه الرحلات إلكترونيًا، من خلال رقم واتس آب المخصص لهم من الهيئة، أو بالتواصل المباشر مع المسئولين عن الرحلات بالمعرض، وخصصت إدارة معرض القاهرة فريق عمل، لاستقبال الرحلات بشكل يومي، ومرافقتهم في جولاتهم بالمعرض.

وجاءت فكرة الرحلات إلى المعرض، لتشجيع الشباب، والأطفال على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، القراءة والاطلاع، والتعرف الثقافة المصرية، ورفع الوعي، وبناء الإنسان.

معرض الكتاب يواصل استقبال الجمهور حتى 6 فبراير

ويواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب، استقبال الجمهور حتى يوم 6 فبراير الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، ويقام المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكان افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتحمل الدورة الحالية لـ معرض الكتاب شعار «على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع»، وتم اختيار الكاتب «صلاح جاهين» ليكون شخصية المعرض هذا ‏العام، وتحل عليها دولة المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم.

ويشارك فيها 1074 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل المجر والدومينيكان، بالإضافة إلى فعاليات ‏ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز ‏وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة في بناء ‏المستقبل الذي نتطلع إليه.