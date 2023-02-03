وزيرة الثقافة تشيد بجهود فريق «أنا متطوع» في تنظيم معرض الكتاب

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ضمن زيارته التفقدية التي قام بها لأنشطة الشباب المُقامة بالدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

تعاون مثمر بين الوزارتين

وأشادت وزيرة الثقافة، بالدور الذي يلعبه فريق «أنا متطوع» في المهام التنظيمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في إطار التعاون المُثمر والبناء مع وزارة الشباب والرياضة.

وأضافت أن إشراك الشباب في مثل هذه الأحداث الثقافية الكبرى، يساعد على تنمية معارفهم وثقافتهم، ويرتقي بفكرهم، ويُدمجهم بالعملية الثقافية المصرية، ويكون بمثابة النافذة التي تفتح أعينهم على العالم والحياة، من خلال تجاربهم اليومية، والاحتكاك الدائم مع الجمهور والكُتاب والمثقفين والناشرين.

من جانبه، قدم الدكتور أشرف صبحي، التهنئة لوزيرة الثقافة، على نجاح المعرض، والتميز والتنوع الكبير الذي يشهده المعرض، وأشاد بالجهود المبذولة لإنجاحه، وأثنى على حالة التكاتف والتعاون بين كل الجهات، لدعم معرض القاهرة الدولي للكتاب.