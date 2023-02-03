«أتوبيس السعادة» يبرز الخدمات الطبية المتطورة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

التقى الإعلامي أحمد يونس، الدكتور وليد حسن رئيس الادارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين محمد أخصائي باطنة عامة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الرابعة والخمسين، في حلقة اليوم من برنامج «أتوبيس السعادة»، على قناة dmc.

وقال «حسن»، إن وزير الصحة والسكان وجّه بأن يكون هناك تأمينا طبيا شاملا لأي فعاليات يحضرها المواطنون في معرض القاهرة الدولي للكتاب، للتعامل مع أي طارئ.

وأضاف أن المعرض به عددا كبيرا من العيادات المتنقلة والأدوية التي قد يحتاجها أي مريض، وعلى مستوى عيادات الأسنان، فإن بها الفرق الطبية المختلفة: «هناك مبادرة لصحة الفم أهم، محاورها التوعية الصحية، لدينا فرق هنا توعي المشاركين في المعرض بصحة الفم وغسيل الأسنان، نحن هنا في معركة وعي، ونستهدف الحفاظ على الأسنان وعلاج أي مشكلة».

وقالت الدكتورة ياسمين: «نحن مسؤولون عن الباطنة العامة، للتعامل مع حالات الغثيان والقيئ والصداع والمغص الكلوي، كما نقيس الضغط والسكر، وإذا استدعت حالة النقل إلى المستشفى فإن لدينا سيارة إسعاف نوجهها فورا لإحدى مستشفيات وزارة الصحة».