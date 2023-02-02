وزيرة الثقافة تُسلم جوائز مسابقات الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

سلمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، جوائز مسابقات الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وهنأت وزيرة الثقافة، الفائزين بجوائز الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيدة بما مثلته تلك الأعمال من رقي بناء، ومعالجات متميزة تثري الوسط الأدبي والثقافي، بما يؤصل لأهمية وقيمة القوى الناعمة في تشكيل الوعي المجتمعي، كما أبدت سعادتها بالنجاح الكبير للدورة، والذي تجسد في معدلات الحضور الجماهيري، وما حققته الفعاليات من زخم ثقافي وفني.

عدد المتقدمين للجائزة هذا العام كان غير مسبوق

من جهته، وجه الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة على اهتمامها ورعايتها لكافة فعاليات الدورة ال54من معرض القاهرة الدُولي للكتاب كما وجه الشكر لرعاة الجائزة وللجان التحكيم التي أشرفت على جوائز المعرض لنصل ليوم الاحتفاء بمبدعينا، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين للجائزة هذا العام كان غير مسبوق وهو ما يؤكد المكانة الكبيرة التي وصلت لها جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب بين مثيلاتها

وجاءت الجوائز كالتالي:

في مجال الرواية، فاز محمد عمرو حسن أمين عافية، عن عمل «بعد أن يسدل الستار»،

في مجال القصة القصيرة، فاز محمود عاشور عبد الوهاب محمد عياد، عن عمل «من أوراق الغريب»

في مجال شعر العامية، فاز مدحت منير منصور سيدهم، عن عمل «مبروك .. خسرت الانتظار».

في مجال شعر الفصحى، فاز علاء محمد أحمد محمد خالد، عن عمل «العدم أيضا مكان حنين».

في مجال كتاب الطفل، فاز بها مناصفة كل من، وليد محمد طاهر محمد، عن عمل «بحر وجبل» وهند مصطفى على الشلقاني، عن عمل «أسرار رنا».

في مجال الدراسات الإنسانية فازت إلهام محمد السيد فطيم، عن عمل «حكايات ستات من بلدنا»

في مجال النقد الأدبي، فاز محمد عبد الباسط زيدان شحيبر، عن عمل «نظرية المجاز في الشعر المعاصر».

في مجال أفضل ناشر مصري، فازت رباب فؤاد الشهاوي-دار الفؤاد للنشر والتوزيع.

في مجال أفضل ناشر عربي، فاز بها مناصفة كل من، محمد فريد زهران- مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات، وممدوح مروان عدوان - دار ممدوح عدوان للنشر للتوزيع.

في مجال الشعر العامي، فاز أسامه عصام الدين سيد سند، عن عمل «مشهد اغتيال البيدق».

في مجال «أدب الطفل»، فاز بها مناصفة كل من، سارة على ممدوح نويجي، عن عمل «نونيا والحمام الزاجل»، وعلي سيد محمد السيد، عن عمل «أحفاد أليس الثلاثة وعصابة الألوان».

في مجال جائزة أفضل كتاب مترجم للطفل، فازت رضوى عبد الفتاح، عن ترجمة عمل «يوميات طفل يقرأ».

وفاز بجائزة أفضل كتاب مترجم، كل من صلاح الدين سعد هلال، عن ترجمة عمل «ازدواجية الدين.. الأسرار المصرية وعصر التنوير الأوروبي»، ومحمد عبد الفتاح علي إبراهيم، عن ترجمة عمل «تاريخ شعبي لكرة القدم».

الجوائز في 16 فرعا وثمانية مجالات الرواية

وتأتي جوائز معرض الكتاب هذا العام في 16 فرعًا وثمانية مجالات الرواية، والقصة القصيرة، وشعر الفصحى، وشعر العامية، والنقد الأدبي، وكتاب الطفل، والكتاب العلمي، والدراسات الإنسانية، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن 35 عامًا هما: شعر العامية، أدب الطفل بالإضافة إلى 6 جوائز تقدمها الهيئة بالمشاركة مع جهات وهيئات أخرى ،وتبلغ قيمة كل جائزة في كل قسم 40 ألف جنيه مصري خاصة بكل فرع من فروع الجائزة، وبمجموع كلي 480 ألف جنيه تقريبا.