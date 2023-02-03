وزيرة الثقافة تستقبل محافظ جنوب سيناء لبحث أُطر التعاون

استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ضمن سلسلة لقاءاتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 54.

التعاون المشترك بين وزارة الثقافة ومحافظة جنوب سيناء

وخلال اللقاء، ثمنت وزيرة الثقافة، التعاون المشترك، بين وزارة الثقافة، ومحافظة جنوب سيناء، من خلال الفعاليات المُشتركة، التي تُقام من خلال مختلف قطاعات وزارة الثقافة.

وهنأ محافظ جنوب سيناء، وزيرة الثقافة، على إقامة الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والنجاح الكبير الذي تشهده هذه الدورة، مؤكدًا ريادة مصر الثقافية والإبداعية، وقُدرة وزارة الثقافة على تنظيم فعاليات بهذا الحجم.

ووجه خالد فودة، الشكر لوزيرة الثقافة، على مجهودات وزارة الثقافة خلال فترة انعقاد مؤتمر المناخ، التي تمثلت في إقامة عدد من الأجنحة التي تعرض الحرف التراثية المصرية، وإقامة العشرات من الحفلات الفنية لفرق قصور الثقافة.

فعاليات للترويج ودعم السياحة

وخلال اللقاء، ناقشت وزيرة الثقافة، ومحافظ جنوب سيناء، إقامة عدد من الفعاليات الفنية والثقافية بمدينة شرم الشيخ، بهدف دعم السياحة والترويج للمدينة، كذلك تم مناقشة إقامة «بينالي دولي للفنون»، على أرض مدينة شرم الشيخ، وإقامة العديد من الورش والفعاليات التراثية ضمن مهرجان «الهجن» الشهر المقبل، كما بحث الجانبان إقامة مكتبة ضخمة بديوان عام المحافظة.