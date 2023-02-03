الكاتب الصحفي وائل السمري: الإعلام يعيش طفرة في هذه المرحلة تقودها جهود الشركة المتحدة

قال الكاتب الصحفي وائل السمري رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «اليوم السابع»، إن الإعلام المصري يعيش طفرة في تلك المرحلة تقودها جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سواء في قنوات فضائية أو مواقع وصحف، ضاربًا المثل بجهود قناة القاهرة الإخبارية وقطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

جاء ذلك خلال ندوة «الإعلام والمنصات الرقمية»، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب منذ قليل، بمشاركة كلٍ من الكاتب الصحفي وائل السمري رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «اليوم السابع»، والكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس التحرير التنفيذي لموقع «مبتدا» ونائب رئيس قناة «dmc»، وأحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة «الوطن».

السمري: الإعلام قادر على تقديم مقاطع «ريلز» تقدم خدمات للمواطنين وترفيه

وأشار إلى قدرة الإعلام على تقديم مقاطع «ريلز» تقدم خدمات وترفيه للمواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا قدرة الصحافة والإعلام المصري على المنافسة، بعد ضبط البوصلة الأخلاقية والمهنية والأخلاقية والوطنية.

أهمية التدريب سواء في المؤسسات القومية والخاصة

وافقه في الرأي الدكتور أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، والذي أكد قدرة الشباب المصري على العمل والإنجاز، لكنه ناشد بأهمية التدريب سواء في المؤسسات القومية والخاصة، وأهمية استغلال قدرات شباب الخريجين من الإعلاميين.