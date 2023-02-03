دفن جثمان طفلة سقطت من شرفة منزلها بالمحلة بشكل مفاجئ

صرحت نيابة ثان المحلة، بدفن جثة الطفلة أيلا محمد جادو، البالغة من العمر سنتين، التي سقطت من شرفة منزلها بشكل مفاجئ، في منطقة منشية البكري، بمدينة المحلة الكبرى، أثناء لهوها مما تسبب في وفاتها جراء الإصابة بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ تسبب في وفاتها.

عدم وجود شبهة جنائية

وتضمن قرار النيابة، التصريح بدفن جثة الطفلة، بعد ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن الوفاة بسبب الإصابة بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ تسبب في وفاتها.

تفاصيل الواقعة

تلقت نقطة مستشفى المحلة العام، بلاغا بوصول الطفلة ٱيلا محمد جادو، عمرها سنتين، مقيمة بمنطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى، مصابة بكسر في الجمجمة، ونزيف بالمخ، وفاتها فور وصولها إلى المستشفى.

تبين من التحريات أن الوفاة نتيجة سقوط الطفلة من شرفة المنزل الخاص بأسرتها، بمنطقة منشية البكري بدائرة قسم ثان المحلة، وأن سبب السقوط أثناء لهوها سقطت بشكل مفاجئ، ما أسفر عن إصابتها التي أودت بحياتها، وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.