طقس الغردقة اليوم.. أجواء باردة ونشاط حركة الرياح

يشهد طقس الغردقة اليوم الجمعة، أجواء باردة وتكاثف الغيوم وانخفاض درجات الحرارة، حيث تصل الصغرى إلى 11 درجة مئوية، بينما تصل سرعة الرياح إلى 13 كيلومترا في الساعة، وذلك حسب بيان غرفة عمليات البحر الأحمر.

تحذيرات من التغيرات المناخية

وحذرت غرفة عمليات البحر الأحمر، المواطنين من التغيرات المناخية وحالة الطقس، مؤكدة ضرورة ارتداء ملابس ثقيلة وعدم التعرض للأتربة والرياح، كما حذرت السائقين من تجاوز السرعات المقررة أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة، واتباع إرشادات المرور، بينما لم تصدر هيئة مواني البحر الأحمر أي بيان عن تأثير الطقس على حركة الملاحة البحرية.

استعدادات مكثفة لمواجهة تقلبات الطقس

ورفعت أجهزة محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الأحوال الجوية وسقوط الأمطار المتوقعة، والتي تصل إلى حد السيول على المناطق الجبلية وطرق جنوب البحر الأحمر.

وكشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مدن البحر الأحمر استعدت لمواجهة سقوط الأمطار والسيول بمشرعات الحماية من أخطار السيول، وتتمثل في عدد من السدود والبحيرات الصناعية ومخرات السيول والبرابخ في مدن رأس غارب والقصير وسفاجا ومرسى علم.