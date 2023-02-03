تناول المشروبات الساخنة في الأكواب الورقية يهدد الصحة.. إليك الحل الآمن

كثير من الأشخاص يحبون خلال فصل الشتاء، تناول المشروبات الساخنة بشكل متكرر خلال اليوم الواحد، ويعتقد البعض أن تناول المشروبات داخل الأكواب الورقية، سيجنبه كثير من الأمراض أو العدوى البكتيرية، بالتالي يتوقفون عن الشرب في الأكواب الزجاجية.

وعلى عكس تلك التوقعات، أشارت دراسة أجراها سودها جويل، أستاذ مساعد بالمعهد الهندي للتكنولوجيا، إلى أن تناول المشروبات الساخنة في أكواب ورقية، يشكل مخاطر صحية كبيرة، موضحة أنه في الـ«15» دقيقة التي يستغرقها الشخص في تناول القهوة الساخنة، تتحلل الطبقة البلاستيكية الموجودة على الكوب، وتطلق 25000 ميكرون من الجزيئات البلاستيكية غير المرئية للعين المجردة، التي تسبب أضرارا وخيمة لصحة الجسم، وفقا لما نشره موقع «medical».

أضرار الأكواب الورقية على صحة الإنسان

تقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية ورئيس قسم البكتيريا والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إن الأكواب الورقية، تحتوي على طبقة بلاستيكية من الداخل، تؤثر بمرور الوقت بشكل بالغ على صحة الإنسان، وتسبب بعض المخاطر للشرايين والأوعية الدموية، نتيجة ترسب المعادن في الجسم، خاصة إذا كان الشخص يشرب في هذا النوع من الأكواب أكثر من مرة خلال اليوم الواحد.

وتضيف «نهلة» لـ«الوطن»، أن أضرار الأكواب الورقية، لا تؤثر فقط على الإنسان، إنما تشكل خطرا على البيئة بشكل عام، إذ أنه من الصعب إعادة تدويرها مرة أخرى، بالتالي تسبب تلوث شديد للبيئة مع مرور الوقت.

كيفية تجنب أضرار الأكواب الزجاجية

توضح «رئيس قسم البكتيريا بجامعة القاهرة، أنه يفضل استبدال الأكواب الورقية، بأخرى مصنوعة من الزجاج، وفقا لبعض الخطوات التي من الضروري اتباعها، حتى لا تتعرض صحة الشخص إلى الخطر، نتيجة الجراثيم والبكتريا المنقولة، من كوب لآخر عند كثرة الاستخدام، ومن هذه الخطوات ما يلي:

- غسل الأكواب الزجاجية جيدا وأكثر من مرة.

- استخدام الأكواب والأطباق الزجاجية في تقديم المشروبات والمأكولات الساخنة.

- استخدام البلاستيك مع المشروبات والمأكولات الباردة، كونها لا تتفاعل مع هذه المواد بشكل ضار.

- تخصيص كوب زجاجي لكل شخص، يتناول فيه مشروباته دون مشاركته مع الآخرين.