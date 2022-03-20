خبير: جائحة كورونا زادت من مبيعات الأكواب البلاستيكية

قال المهندس وليد خميس، خبير المشروعات الصغيرة، إن صناعة المواد البلاستيكية من الصناعات المهمة التي يحتاج إليها العديد من المصنعين سواء لاستخدام المواد البلاستيكية أو لدخولها في تصنيع منتجات أخرى أو باعتبارها أحد أهم مواد التغليف والتعبئة في العالم.

وأضاف خميس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أزمة فيروس كورونا ساهمت بشكل كبير في زيادة استخدام لخامات البلاستيك بشكل كبير سواء للأكواب وأدوات المائدة أو الجوانتيات، موضحا أنها يتم استخدامها مرة واحدة لذلك كان يفضل استخدامها للحد من انتشار الفيروس.

زيادة الطلب على المواد وأدوات المائدة البلاستيكية بسبب فيروس كورونا

وأشار إلى أن هناك زيادة في الطلب على المواد البلاستيكية خلال الفترة الأخيرة وهو ما ساهم في زيادة مشاريع المواد البلاستيكية وتحديثها واستيراد كميات من الماكينات الخاصة بتصنيعها.

وأوضح أن صناعة المواد البلاستيكية شهدت تطويرا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع زيادة الأبحاث والعلم، حيث هناك مواد تضاف على البلاستيك لتخلق مواد أخرى أكثر متانة ومواد جديدة والتي طورت من الخامات وأعطت لها صلابة، حيث يدخل في صناعة العديد من الأشياء مثل أجزاء السيارات وغيرها.

ولفت إلى أن هناك استخداما كبيرا للبلاستيك في الصناعات قد تصل إلى 60%، كما أن هناك استخداما كبيرا لها من قبل المواطنين قد تصل نسبة استخدامها إلى أكثر من 75%، كما أنه يعد من أنجح المشروعات خلال الفترة الحالية.

وأضاف أنه مع زيادة أسعار الشحن عالميا مؤخرا، أصبح هذا يزيد من توجه الدولة والمواطنين إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى صناعة المواد البلاستيكية، خاصة في ظل الظروف الحالية، لا سيما في ظل مبادرات الدولة في تنمية المشروعات الصغيرة، خاصة وأن هناك عوامل كبيرة لإنجاح المشروعات، مثل الخبرة والإمكانيات، والتمويلات، والتسويق.