إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكفر الشيخ

تمكنت حملات مجلسي مدينتي مطوبس والرياض، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، من إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

إزالة حالتي تعدٍ بمطوبس

وتابع اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بإزالة حالتي تعدٍ بحوض الساحل القبلي «أملاك دولة»، زمام جمعية إبيانة الزراعية بمشاركة مدير الإدارة الزراعية بمطوبس، بحضور المهندس محمد أبو حسين، والمهندس أحمد داود، مدير حماية الأراضي بمطوبس، والمهندس ضياء خليل، حماية النيل، وياسر المنزلاوي، وكيل القسم الهندسي، وتمت الإزالة، وتسليم الأرض الجمعية الزراعية جهة الولاية خالية من التعديات الحفاظ عليها من التعدي.

إزالة حالتي تعدٍ بالرياض

كما تابع اللواء هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة الرياض، إزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بزمام جمعية البشائر التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو ريا، وتم تسليم الأرض للجمعية الزراعية.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكفر الشيخ

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، في المهد، والتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه والتعدي على الأرض الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، وإزالة أي تعديات في المهد، والتحفظ على مواد البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.