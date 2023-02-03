إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين طريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث، منذ قليل، تصادم سيارتين ميكروباص وربع نقل دبل كابينة علي طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي في الكيلو 10 أمام قرية سملا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتقديم الإسعافات الأولية، وجرى نقل جميع المصابين إلى أقرب مستشفى وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

نقل المصابين لمستشفى مطروح العام

واستقبلت مستشفى مطروح، مساء اليوم، الجمعة جميع مصابي حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح، وجاري تكثيف الجهود من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، وعمل الأشعة اللازمة لهم، وإجراء التحاليل، وتقديم الخدمات الطبية العاجلة والمتميزة لهم حتى تماثلهم للشفاء.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت على الفور مباحث قسم شرطة مطروح ومباحث مرور مطروح إلى موقع الحادث وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير بتفاصيل الحادث إلى جهات التحقيق.