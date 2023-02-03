تطعيم 200 ألف مواطن ضمن مبادرة «طرق الأبواب» بالمنوفية 

تواصل مديرية الصحة في المنوفية متابعة فعاليات حملة «طرق الأبواب» للتطعيم بلقاح كورونا يوم الجمعة، بالمساجد والكنائس، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

تطعيم المواطنين باللقاء ضمن حملة طرق الأبواب

قامت الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية بمتابعة فعاليات حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد الفيروس اليوم الجمعة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وتستمر الحملة لمدة أسبوعين بهدف الحفاظ على الصحة العامة ورفع المناعة المجتمعية .

حيث يتم تطعيم المواطنين لمن هم أكبر من 12 عاما، من خلال 900 فرقة طبية متحركة بمختلف أنحاء محافظة المنوفية بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات الصحية ومراكز التطعيم بنطاق المحافظة.

عدد الحاصلين علي اقتح كورونا في الحملة

جدير بالذكر، أنه قد وصل عدد المنتفعين من الحملة إلى 200 مائتين ألف مواطن وتواصل مرور إشراف المديرية لمتابعة عمل الإدارات وحالة الطعوم ومراجعة المستلزمات الطبية والاطلاع على تسجيل الحالات إلكترونياً.

ووجه الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة في المنوفية، الشكر للاطقم الطبية المشاركة في حملات التطعيم على مستوى جميع القرى والمدن بالمحافظة، مشيدا بروح التعاون بين جميع المشاركين في مبادرة طرق الأبواب .