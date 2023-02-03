الإعلامي أحمد فايق: مصر بكت فرحا بالأمس بسبب مشهد من برنامج «كابيتانو مصر»

قال الإعلامي أحمد فايق، إن مصر كلها بكت من الفرحة على مشهد في برنامج «كابيتانو مصر»، بالأمس.

وأضاف فايق خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع» المذاع على شاشة «dmc»، «البرنامج ده بيتعمل بين المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الشباب والرياضة، والهدف منه اكتشاف المواهب في كرة القدم، وهو مشروع لف كل قرى ونجوع مصر، وبدأ يجيب مجموعة من المواهب هيكون لها مستقبل كبير جدا».

الرغبة في الفوز

وتابع: «كان فيه ماتش داخل البرنامج بين فريقين، فريق يحمل اسم الراحل عبدالوهاب وفريق آخر يحمل اسم بوبو، وكان فيه لاعب من فريق بوبو الذي يدربه أحمد الكاس، وهو الموهوب عمر أيمن، وطلب من أصحابه تحقيق الفوز لأن هدية المكسب ستكون رحلة عمره لوالدته، السيدة منال محمد إبراهيم، محاربة السرطان».

محاربة سرطان

وعرض تقرير بالحلقة جاء فيه: «الفوز لتحقيق سبب خاص لواحد من لاعبيه، إن والدته محاربة سرطان واللي بتخوض رحلة صعبة مع المرض، والدة عمر عملت زيارة لابنها عشان تطمن عليه بعد معرفت إنه مش مركز في التمرين، عشان قلقه عليها».

وأوضح أحمد الكاس في التقرير: «ابننا عمر والدته بتمر بظروف معينة، وإن شاء الله نكسب عشان كابيتانو مصر هيطلعها عمرة».

وتابع التقرير: «ونجح عمر في استخلاص كرة تسببت في إحراز هدف رائع لفريقه، وانتهى اللقاء بفوز فريق بوبو على عبدالوهاب، واتصل عمر بوالدته بمكالمة عن طريق الفيديو، وبكت من السعادة، وسجدت والدة عمر من الفرحة وتبعها فريقه بالكامل».