الإعلامي إبراهيم فايق: «كابيتانو مصر» مشروع عالمي لاكتشاف المواهب

انطلقت الحلقة الجديدة لـ برنامج كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب فى كرة القدم، الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

إشادة بـ كابيتانو مصر

ونجم الحلقة كان الإعلامى إبراهيم فايق، الذي أشاد بـ كابيتانو مصر، مؤكدا أنه برنامج عالمي، ويساعد على اكتشاف الموهوبين والمميزين في كرة القدم في مصر، ويعد مشروعا عالميا لاكتشاف المواهب.

وتقدم قناة «ON» بثًا مباشرًا للحلقة الجديدة من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الشابة.

كابيتانو مصر

ويتم إذاعة حلقات برنامج «كابيتانو مصر»، الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة «ON».

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج «كابيتانو مصر»، الذي يعد أكبر برنامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.