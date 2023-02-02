رحلة عمرة هدية من «كابيتانو مصر» لوالدة أحد المتسابقين «محاربة سرطان»

عرضت اليوم، الحلقة 13 من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وشهدت الحلقة مواجهة ضمن لقاءات المجموعة الثانية، وجمعت بين فريقي بوبو بقيادة الكابتن أحمد الكاس، ضد نظيره محمد عبد الوهاب بقيادة الكابتن سارة حسنين.

رحلة عمرة

وفاز بالمباراة فريق «بوبو» وكانت المكافأة تحقيق حلم والدة أحد المتسابقين وهو عمر أيمن، وهي إحدى محاربات السرطان بالسفر لأداء مناسك العمرة على نفقة برنامج «كابيتانو مصر».

وتقدم قناة «ON» بثًا مباشرًا للحلقة الجديدة من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الشابة.

وتذاع حلقات برنامج «كابيتانو مصر»، الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة «ON».

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج «كابيتانو مصر»، الذي يعد أكبر برنامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.