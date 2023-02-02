وزير الشباب يشاهد مباراة كابيتانو مصر من المدرجات

شهدت حلقة اليوم الخميس، من برنامج كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب فى كرة القدم، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مباراة جديدة من مباريات البطولة.

حضور الدكتور أشرف صبحى

وأقيمت المباراة ضمن لقاءات المجموعة الثانية، وجمعت بين فريقى بوبو بقيادة الكابتن أحمد الكاس، ضد نظيره محمد عبد الوهاب بقيادة الكابتن سارة حسنين.

المفاجأة كانت حضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الذي شاهد اللقاء من المدرجات.

وتقدم قناة «ON» بثًا مباشرًا للحلقة الجديدة من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الشابة.

كابيتانو مصر

ويتم إذاعة حلقات برنامج «كابيتانو مصر»، الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة «ON».

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج «كابيتانو مصر»، الذي يعد أكبر برنامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.