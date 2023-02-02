سارة حسنين تكسب «الكاس» في تحدي إبراهيم فايق بـ«كابيتانو مصر»

انطلقت منذ قليل، الحلقة 13 من برنامج كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب في كرة القدم، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

لقاءات المجموعة الثانية

وشهدت الحلقة، مواجهة ضمن لقاءات المجموعة الثانية، وجمعت بين فريقي بوبو بقيادة الكابتن أحمد الكاس، ضد نظيره محمد عبد الوهاب بقيادة الكابتن سارة حسنين.

الإعلامى إبراهيم فايق

وخلال الحلقة، كان هناك تحد خاص من الإعلامي إبراهيم فايق بين أحمد الكاس وسارة حسنين، وانتهت بفوز الأخيرة، وكانت الجائزة إجراء فايق حوارا مع أحد لاعبى فريقها.

وتقدم قناة «ON» بثًا مباشرًا للحلقة الجديدة من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الشابة.

كابيتانو مصر

وتذاع حلقات برنامج «كابيتانو مصر»، الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة «ON».

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج «كابيتانو مصر»، الذي يعد أكبر برنامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.