منتدى شباب العالم «صوت الإنسانية» (ملف خاص)

رسالة سلام إلى عالم يئن من الصراعات المدوية والأزمات الكبرى، هكذا يمكن وصف منتدى شباب العالم الذى انطلق على أرض السلام فى مصر للمرة الأولى عام 2017، ثم تحول إلى تجربة سنوية فردية تجمع فتيات وشباب العالم من مختلف الجنسيات تحت مظلة واحدة ليناقشوا ويبحثوا ويتبادلوا الآراء والتجارب والثقافات. انطلق المنتدى فى نسخته الأولى نوفمبر 2017 بمدينة شرم الشيخ استجابة لإحدى توصيات المؤتمر الدورى الثالث للشباب بمدينة الإسماعيلية أبريل من نفس العام، لم يكن أحد يتوقع الصورة التى يخرج عليها المنتدى، التجربة الجديدة والأولى من نوعها كان يحيطها الغموض، كيف يمكن لشباب وفتيات يتحدثون عشرات اللغات، ويحملون أكثر من 196 جنسية، أن يجلسوا معاً على مائدة حوار واحدة؟

خرجت النسخة الأولى بنجاح لم يكن متوقعاً، ووسط حضور رفيع المستوى شمل رؤساء وقادة ووزراء ومديرى مؤسسات ومنظمات دولية بداية من منظمة الأمم المتحدة إلى قائمة طويلة أخرى من الكيانات العابرة للحدود، إلا أن الحضور الرسمى رفيع المستوى لم يكن عنصر التميز الوحيد، حيث لعب الشباب والفتيات ذوو الثقافات المتنوعة دوراً هاماً فى إثراء المناقشات وصناعة التوصيات حول القضايا العالمية الهامة. على مدار السنوات الماضية عقد منتدى شباب العالم أربع نسخة، هى: 2017، و2018، و2019، و2021، ولم يتوقف قطار المنتدى إلا لسنة وحيدة هى «عام الجائحة» فى 2020. وخلال تلك الدورات أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، استجابةً للمناقشات التى جرت، 40 توصية شملت مختلف القضايا الهامة والمُلحة، من أجل صناعة واقع أفضل للأمم. والآن، يقف قطار منتدى شباب العالم أمام محطة جديدة يستعد للانطلاق منها قريباً، وهى النسخة الخامسة من المنتدى، التى من المنتظر أن تكون فريدة من نوعها على مستوى أهمية القضايا المطروحة أو المبادرات التى ستشهدها.

2017

تحويل المنتدى إلى مركز دولى مَعنىٍّ بالحوار العربى الأفريقى الدولى بين شباب العالم.

التكليف بتبنى قرارات نموذج محاكاة مجلس الأمن الدولى الذى قام بتنفيذه شباب مصر والعالم.

انعقاد المنتدى سنوياً خلال شهر نوفمبر من كل عام بمدينة شرم الشيخ.

إنشاء مركز للتكامل الحضارى والثقافى لتفعيل آليات التعارف والتقارب الثقافى بين شباب العالم.

إنشاء المركز المصرى الأفريقى للشباب الذى يهدف إلى توفير الرعاية للطاقات الشبابية.

تنفيذ خطة للتبادل الدراسى والثقافى وتخصيص مِنح مجانية للدارسين من الدول العربية والأفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية.

تشكيل لجنة خبراء من مختلف دول العالم لوضع استراتيجية دولية لمواجهة قضايا الهجرة غير المنتظمة، والتطرف، والأمية.

إنشاء مركز إقليمى لرعاية الإبداع التكنولوجى يوفر الدعم العلمى والمالى للنابغين فى مجال التكنولوجيا.

استضافة وفود شبابية من مختلف دول العالم لعقد ورش عمل وحلقات نقاشية على مدار عام ٢٠١٨.

إنشاء مركز إقليمى لدعم ريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغـر.

2018

إعلان أسوان عاصمة للشباب الأفريقى للعام 2019، على أن يتم إقامة ملتقى الشباب العربى والأفريقى بها.

إنشاء جائزة للمبدعين والمبتكرين الأفارقة والعرب تحت عنوان: «جائزة زويل تايلر»، للتميز العلمى.

الدعوة لعقد منتدى اقتصادى أورومتوسطى سنوياً.

تنظيم منتدى لرواد الإعلام الأفريقى تحت مبادرة «أفريقيا واحدة».

تأسيس برنامج تطوعى بين الدول الأفريقية فى مصر.

تكوين لجنة بحثية لمناقشة تأثير مواقع التواصل الاجتماعى ودمج برامج حماية الإنترنت للمناهج الدراسية.

وضع آلية لتدريب الشباب العربى والأفريقى فى كافة المجالات الاقتصادية والسياسية.

إنشاء صندوق تمويل عربى أفريقى لدعم ريادة الأعمال فى العالم العربى والأفريقى.

تشكيل آلية عربية أفريقية لمواجهة الإرهاب.

إنشاء صندوق عربى أفريقى لدعم السلام فيما بعد الصراعات.

تشكيل لجنة لإدارة النصب التذكارى لإحياء الإنسانية بمدينة شرم الشيخ.

تشكيل لجنة لتعديل القانون المنظم لجمعيات المجتمع المدنى وإجراء حوار مجتمعى شامل حوله.

2019

عقد شراكات مع المنتديات العالمية المهتمة بالشباب وقضاياهم.

بدء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب فى إجراءات إنشاء مركز إقليمى للذكاء الاصطناعى.

إطلاق مسابقة للأفلام الوثائقية على مستوى شباب العالم عن التنمية المستدامة.

إطلاق مبادرة بعنوان (مراكب النجاة)؛ للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة.

تدشين حملة (100 كلمة حول السلام) على موقع المنتدى، بغرض تعزيز ودعم قيم السلام حول العالم.

إطلاق منتدى شباب المتوسط، بهدف معالجة التحديات التى تواجه دول المتوسط ودعم أفضل الأفكار والتجارب.

تبنى استراتيجية التعامل مع التطورات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة.

إنشاء مركز دولى يهدف إلى دمج الشباب والفئات المتضررة فى برامج إعادة إعمار الدول ما بعد النزاعات.

تعزيز العمل الأفريقى المشترك فى مجال الأمن الغذائى.

تنفيذ محاكاة عن دبلوماسية الدول المشتركة فى حوض نهر واحد.

2021

إعلان عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى.

إنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة.

تكوين مجموعات من شباب مصر والعالم للمشاركة الفورية فى إجراءات الإعداد لقمة المناخ الـ27.

إعداد تصور شامل مع شركاء التنمية، لتحقيق امتداد أفريقى للمبادرات التنموية المتحققة فى مصر.

إعداد برامج تدريبية متخصصة للشباب العربى والأفريقى فى ريادة الأعمال والتكنولوجيا.

تفعيل منصة حوار تفاعلى دائمة لشباب العالم وشباب مصر لتبادل الرؤى والأفكار.

إطلاق حملة دولية قوامها الشباب المصرى وشباب العالم المشارك فى المنتدى، للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية.

إعداد تصور شامل يعبر عن رؤية الدولة المصرية لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليمياً.