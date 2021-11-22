سفير ناميبيا من دير سانت كاترين: مصر آمنة وترسل رسالة سلام إلى العالم

قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة استقبلت اليوم سفير جمهورية ناميبيا بالقاهرة «فيليو هيفينداكا» وحرمه، ضمن برنامج زيارته الأولى لمحافظة جنوب سيناء، بعد دعوة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لهما لزيارة المعالم السياحية بالمحافظة.

زيارة لدير سانت كاترين

وأضاف «العناني» في تصريحات لـ«الوطن»، أن السفير وحرمه وصلا لسانت كاترين، وجرى عمل برنامج سياحي لهما لرؤية المعالم السياحية في المدينة، وبخاصة دير سانت كاترين الذي يعتبر علامة تاريخية وأثرية لما له من مكانة في العالم.

سانت كاترين آمنة

قال فجليو هيفينداكا سفير ناميبيا في القاهرة في تصريحات لـ«الوطن»، أن سانت كاترين تعتبر من أقدس الأماكن في العالم ولها شهرة كبيرة، مؤكدا أن وجود الكنيسة والمسجد في مكان واحد دليل على أن الدير يرسل رسالة سلام لكل دول العالم، مشيدا بالقيمة التاريخية للدير، «الطقس رائع والسياح متواجدون بكثرة داخل الدير».

وأكد أن المدينة آمنة، وهذا يؤكد أن مصر آمنة وتستطيع حماية المواطنين والسياح، مشيرا إلى أن سانت كاترين تتميز بوجود أماكن مقدسة، وقدم الشكر إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على هذه الزيارة للمدن السياحية والتاريخية.

زيارة للشجرة المعلقة والكنيسة

من جانبه، أكد اللواء طلعت العناني أن السفير قام بزيارة دير سانت كاترين يرافقه رهبان الدير حيث تفقد الكنيسة الكبرى، والشجرة المعلقة والوادي المقدس، واستمع إلى شرح مفصل من أبناء قبيلة الجبالية عن الدير وتاريخه.

جدير بالذكر أن السفير الناميبي التقى محافظ جنوب سيناء، الجمعة الماضية، واثني علي دور المحافظ وجهوده في مجال التنشيط والترويج السياحي والتطوير الجاري بمدينة شرم الشيخ، وتم خلال اللقاء بحث توقيع اتفاقية تآخي بين مدينة شرم الشيخ واحد المدن الشبيهة لها بجمهورية ناميبيا بعد مراجعتها ودراستها من الجانبين، لزيادة التعاون في المجالات الثقافية والسياحية والرياضية، وجذب السائحين للمدينة الساحرة.