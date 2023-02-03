معلومات عن ميرفت القفاص وابن عمار الشريعي بعد ظهورهما إعلاميا

خطفت الإعلامية ميرفت القفاص، أرملة الموسيقار الراحل عمار الشريعي، وابنه، الأنظار بعد ظهورهما في برنامج معكم مع منى الشاذلي، في حلقة خاصة عن الموسيقار الراحل.

عمار الشريعي رُزق بابنه في سن الخمسين

كشفت الإعلامية ميرفت القفاص مفاجأة عن زوجها الراحل عمار الشريعي بأن الموسيقار الراحل كان متخوفا للغاية من أن يولد نجلهم كفيفا مثلما كان هو.

وكشفت ميرفت القفاص خلال الحلقة، أن ابن عمار الشريعي خرج للحياة حين كان عمار الشريعي يبلغ من العمر 50 عاما، حيث قالت: «عمار الشريعي كان عايش بمرض القلب، وابننا مراد اتولد وعمار عنده 50 سنة، هو محسسنيش خالص إن حكاية الإنجاب مهمة، وقعدنا 7 سنين قبل إنجاب مراد وحسيت إنه مش مهتم ولا بيقول نروح لدكاترة، ولكن لما شفت إحساسه بمراد قلت ده هو مبيبينش».

مراد ابن عمار الشريعي يبلغ من العمر 20 عاما

يذكر أن مراد ابن عمار الشريعي يبلغ من العمر حاليا 20 عاما وكان والده قد رحل عن دنيانا ولم يكن قد بلغ العاشرة من عمره، حيث إن الشريعي كان قد توفي عام 2013.