«أم أيمن» فقدت 4 من أبنائها وتجلس بجوار مقابرهم منذ 33 عاما.. عدى الزمن والوجع مستمر

سنوات طويلة مرت على حريق هائل اندلع في منزل بحي الغمراوي بمدينة بني سويف عام 1990، لم يكن حريقا عابرًا وإنما أخذ أروح 7 من أبناء القرية من بينهم 4 أشقاء، ومنذ تلك اللحظة اعتادت والدتهم على زيارتهم والمبيت بجوار قبرهم باليومين والثلاثة في مقابر الشيخ رفعت ببني سويف، رغم مرور سنوات طويلة وفي كافة الظروف الصعبة والطقس المتقلب.

أم أيمن: الصبر والقوة من عند ربنا

تقول السيدة نادية عبد الحميد سيد وشهرتها «أم أيمن»، والدة الأطفال التي تبلغ من العمر 75 عاما، لـ«الوطن»، إنها فقدت 4 أبنائها في حريق منزل والدها ببني سويف، بسبب اشتعال أسطوانة بوتاجاز صغيرة ما أدى إلى وفاة 7 أشخاص بينهم 4 من أبنائها، 3 من البنات وواحد من الذكور، أكبرهم «سيد» كان بالصف الأول الثانوي ولم ينج من الحريق إلًا ابنها الأكبر الذي كان يعمل في القاهرة آنذاك.

أم أيمن: ولادي وعمري ما اسيبهم لحد ما أدفن معاهم

وأضافت: «سنوات طويلة على فراقهم ولم أستطع نسيانهم تعودت أن أحضر إلى مقابر بني سويف وأنام بجوارهم باليومين والثلاثة.. روحي كانت متعلقة فيهم، أكبرهم كان سيد، ووقتها كان طالبا بالصف الأول الثانوي، وهدى بالصف الثالث الإعدادي، وإيمان بالصف الأول الإعدادي وهند بالصف الرابع الابتدائي» .

أم أيمن تسترجع تفاصيل وفاة أبنائها الأربع

وأشارت السيدة نادية، إن الحريق وقع جراء تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز صغيرة في ذلك الوقت، وكان قبل شهر رمضان عام 1990، حيث اشتعل الحريق في المنزل مما أدى إلى مصرع أبنائها الأربعة و3 السيدات الجيران حاولو السيطرة على الحريق.

وتابعت: «أجلس بجوار أبنائي الأربعة داخل المقابر بالأيام المتواصلة حيث أشعر بالراحة النفسية.. أتحدث إليهم ويتحدثون إلي، فهم يأتونني في المنام.. أوقات أتوجه إلى ابني الأكبر أيمن أقيم معه، ثم أعاود النوم بجوار أبنائي في المقابر داخل غرفة صغيرة».