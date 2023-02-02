التصريح بدفن طالب جامعي في بني سويف.. مات بوجبة فاسدة

صرحت جهات التحقيق في محافظة بني سويف بدفن جثة طالب جامعي، لقى مصرعه مساء أمس الأربعاء، وأصيب صديقه عقب تناولهما وجبة طعام فاسدة، بمنطقة بياض العرب بمدينة بني سويف الجديدة، ونقلوا على إثرها إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

حزن بقرية دهروت لوفاة طالب جامعي في بني سويف

وتوافد أهالي الطالب المتوفى إلى ساحة مستشفى بني سويف التخصصي، وسط حالة من الصدمة والحزن الشديد، كانت تنتاب الجميع، في انتظار إنهاء إجراءات تصريح الدفن، لاستلام الجثمان ودفنه بمقابر العائلة بمسقط رأسه في قرية دهروت محافظة المنيا.

تفاصيل وفاة طالب وإصابة آخر عقب شعورها بحالة إعياء

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي مساء أمس الأربعاء، محمد أحمد ابوالحسن 18 عامًا، طالب في كلية تكنولوجيا المعلومات، يقيم بقرية دهروت التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، جثة هامدة إثر إصابته بقئ ودوخة بشكل مفاجئ عقب تناوله وجبة طعام فاسدة، وجرى إيداع جثته داخل ثلاجة حفظ الموتى.

كما جرى نقل صديقه، محمد على ماهر 20 عامًا، يقيم بمحافظة المنيا، مصابًا بحالة إعياء عبارة عن قئ ودوخة وصداع، وجرى تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم له داخل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي، تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

وتلقت مديرية الأمن إخطارا، يفيد بإصابة طالبين بحالة اعياء شديدة، وتعرضهما لقئ ودوخة بشكل مفاجئ بقرية بياض العرب شرق النيل دائرة مركز بني سويف، وعقب وصول سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ تبين مصرع طالب وإصابة آخر، وجرى نقلهما إلى المستشفى التخصصي.

وتحرر المحضر اللازم، وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة، للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها، واستدعاء مفتش الصحة المختص، تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن للمتوفي.