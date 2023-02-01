وفاة طالب ونقل آخر للمستشفى عقب إصابتهما بحالة إعياء شديدة في بني سويف

لقي طالب جامعي مصرعه وأصيب آخر، اليوم، بعد تعرضهما لحالة إعياء شديدة بشكل مفاجئ بقرية بياض العرب بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، ونُقلا بسيارات الإسعاف إلى المستشفى، وجار اتخاذ اللازم للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها.

بلاغ بمصرع طالب وإصابة آخر تعرضا لحالة إعياء شديدة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات الإسعاف بإقليم شمال الصعيد يفيد بإصابة طالبين بحالة إعياء شديدة وقئ ودوخة بشكل مفاجئ بقرية بياض العرب شرق النيل دائرة مركز بني سويف، وعقب وصول سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ تبين وفاة أحدهما، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

جهود مكثفة لكشف تفاصيل الواقعة

وتم التوجيه بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها وإيداع جثة المتوفي داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصاب.

ونقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، محمد أحمد ابوالحسن 18 عامًا، طالب في كلية تكنولوجيا المعلومات، يقيم بقرية دهروت التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.

فيما نقل محمد على ماهر 20 عامًا، يقيم بمحافظة المنيا، مصابًا بحالة اعياء عبارة عن قئ ودوخه وصداع، يجرى الآن تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم له داخل قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

تحرر المحضر اللازم وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها واستدعاء مفتش الصحة المختص تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن للمتوفى.