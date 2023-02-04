5 معلومات عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمشاركة محمد رمضان

تنطلق مساء اليوم الدورة الثالثة عشر من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ومن المقرر أن تستمر فعالياتها حتى العاشر من الشهر الجاري.

وترصد الوطن 5 معلومات عن المهرجان في ذلك التقرير.

- الدورة تكرم هذا العام عدد من الفنانين أبرزهم محمد رمضان وهالة صدقي وعدد من الفنانين الأفارقة من السنغال وموزمبيق.

- الفنان محمد رمضان أعلن عن وصوله لمحافظة الأقصر فى تمام الساعة الحادية عشر من صباح اليوم لمقابلة جمهوره.

- سيقام حفل افتتاح الدورة الجديدة من معبد الأقصر

- المهرجان يعرض ١٢ فيلما طويلا وهي «تحية ابنة إلى والدها سليمان سيسيه» إخراج فاتو سيسيه من مالي، و«فتاة مخطوفة» إخراج سايمون وود وفرانسوا فيرستر من جنوب أفريقيا وإيرلندا، و«تأمل النجوم» إخراج ديفيد كونستانتين من موريشيوس، و«زاليه» إخراج موسي سين عبسا من السنغال، و«لا عودة سهلة للوطن» إخراج اكوول دي مابيور من جنوب السودان، و«الجترة» إخراج يونس بن حجريه من تونس، و«الحياة مابعد» إخراج أنيس جاد من الجزائر، و" شيموني" إخراج انجيلا واماي من كينيا، و«المواطن كوامي» إخراج يوهي أمولي من رواندا، و«التاكسي، السينما وأنا» إخراج سلام زامباليجر من بوركينا فاسو، و«بيت الشعر» إخراج مليكة ماء العينين من المغرب، و«بعيدا عن الوطن» إخراج شريف الكاتشا من مصر.

- لا يوجد فيلم مصري طويل يعرض ضمن فعاليات المهرجان.