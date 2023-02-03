أغنية نصابة لـ محمد رمضان «تريند» يوتيوب وتحقق 2 مليون مشاهدة في يومين

كسرت أغنية نصابة للفنان محمد رمضان والرابر الجزائري ديدن كانون، حاجز الـ2 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، بعد 28 ساعة من طرحها، وتصدرت قوائم الأكثر استماعًا، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، وتم الترويج لها تحت مسمى «الأسطورة والبندقية»، إشارة إلى لقب «رمضان وكانون».

كلمات أغنية نصابة التي أداها محمد رمضان وديدن كانون، للشاعر مصطفى حدوتة، وشاركه في كتابتها «كانون»، والألحان لـ محمد يحيى، وفيلو، وفرغلي بلاكس، والفيديو كليب من إخراج أنيس سبتي، وتم التصوير أمام الأهرامات الثلاثة وأبوالهول، واعتماد الأكشن في بعض المشاهد وظهور أسلحة نارية وحيوانات مفترسة.

أغنية نصابة للفنان محمد رمضان الأعلى في قوائم البحث

احتفل «رمضان» بتصدر أغنية نصابة، قوائم البحث و«تريند» يوتيوب، في عدد من الدول، منها مصر والمغرب والسعودية وتونس والجزائر وليبيا وفرنسا والأردن وبريطانيا، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفييدوهات القصيرة إنستجرام.

وفي شهر يناير الماضي، طرح محمد رمضان أغنية بعنوان على وضعنا، وشارك فيها الغناء مع المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية ونجله محمد عدوية، وحققت انتشارًا واسعًا، خصوصًا وأنه يعد التعاون الأول بين الثلاثي.

عمدة في مسلسلات رمضان 2023

ويطل «رمضان» على جمهوره في رمضان 2023 من خلال مسلسل العمدة، من إخراج محمد سامي، بطولة هالة صدقي، بيومي فؤاد، مي كاب، منة فضالي، زينة، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر.