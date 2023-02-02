محمد رمضان يشارك رابر جزائري في «نصابة».. والأغنية تحقق مليون مشاهدة في 24 ساعة

حققت أغنية محمد رمضان والرابر الجزائري ديدن كانون، والتي تحمل اسم «نصابة»، أكثر من مليون مشاهدة، في أقل من 24 ساعة منذ طرحها على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، من كلمات مصطفى حدوتة وديدن كانون، ألحان محمد يحيى وفيلو وفرغلي بلاكس، وإنتاج mr1، والفيديو كليب من إخراج أنيس سبتي.

وتناول فيديو كليب أغنية «نصابة»، للنجم محمد رمضان والرابر الجزائري ديدن كانون، مشاهد من أمام أهرامات الجيزة الثلاثة وأبو الهول، مع كتابة لقب «الأسطورة والبندقية» في بداية الكليب، إشارة إلى رمضان وكانون.

كلمات أغنية «نصابة»

وجاءت كلمات أغنية «نصابة»» لـ محمد رمضان والرابر الجزائري كانون، كالتالي:

شوفوا اللي ما يتسموا يبلعوا ريقهم يتسموا

كله محسش على دمه طاح وطاح

ينسوا أصولهم يتعدوا

فيهم الحلوين يتعدوا وجميلك هتلاقي رده

جراح وجراح

نصابة واللي بتعمله عكس اللي اتقالي

نصابة تيجي تعشمي بعدين تتخلي ‎

ينافس بـ مسلسل العمدة في رمضان 2023

ويقوم محمد رمضان، باستكمال تصوير مشاهده في مسلسل العمدة، المقرر المنافسة به في ماراثون مسلسلات رمضان 2023، ويجسد شخصية جعفر العمدة، ويتزوج أكثر من امرأة، وتحدث مفاجأة في حياته تقلب الأحداث رأسًا على عقب.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، وتم تصوير غالبية مشاهده في حي السيدة زينب، من إخراج محمد سامي، بطولة زينة، منة فضالي، مي كساب، إيمان العاصي، هالة صدقي، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، أحمد داش.