أسعار القطن اليوم بالمحافظات.. قنطار «جيزة 97» يسجل 6800 جنيه

سجلت أسعار القطن اليوم بالمحافظات تذبذبا في بعض الأصناف، وذلك طبقا لما تم تداوله عبر المزادات العلنية التي عقدت بمحافظات الجمهورية، اليوم الجمعة.

أسعار القطن اليوم بالمحافظات

قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، إن أسعار القطن اليوم بالمحافظات، شهدت ارتفاعا في قنطار القطن 86 و92 للقطن طويل التيلة، حيث سجلت أسعاره التالي:

- استقر سعر قنطار القطن جيزة 96 بـ 8300 جنيه.

- سعر قنطار القطن جيزة 97 يبدأ من 6350 حتى 6800 جنيه، بارتفاع 50 جنيها لكل قنطار.

- استقر سعر قنطار القطن جيزة 94 من 6350 آلاف حتى 6950 جنيها.

- صعد سعر قنطار القطن جيزة 92 ما بين 6400 حتى 6600 جنيه، بارتفاع 100 جنيه لكل قنطار قطن.

- قفز لليوم الثاني على التوالي سعر قنطار القطن جيزة 86 ما بين 6250 جنيها حتى 6500 جنيه، بارتفاع بلغ 100جنيه لكل قنطار قطن.

أسعار القطن اليوم بالمحافظات الجمعة

وأوضح «محمد»، أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات تعود بالنفع على قطاع المزارعين في محافظات مصر، جراء ارتفاع سعر قنطار القطن إلى معدل جيد للغاية وعمليات توريد جاءت متوسطة اليوم.