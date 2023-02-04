«تموين المنوفية»: 44 معرضا لـ«أهلا رمضان» بالمحافظة.. والأرز بـ12 جنيها

كشف أسامة عز الدين وكيل مديرية التموين بالمنوفية أنه يوجد بالمحافظة 44 معرض «أهلا رمضان» لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

أسعار الأرز في منافذ أهلا رمضان بالمنوفية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن تلك المعارض موجودة داخل الوحدات المحلية وفي «الهيبرات» الكبيرة وفي الميادين العامة، مؤكدًا أن جميع أسعار السلع أقل من مثيلتها في السوق.

وأضاف أن الأسعار في متناول الجميع حيث سجل سعر الأرز غير المعبأ 12 جنيها، ونسبة الكسر به لا تتعدى 10%، كما أن الأرز المعبأ بـ15 جنيهًا، ونسبة الكسر به لا تتعدى 10% أيضًا، والأرز عال الجودة بـ18 جنيهًا، إذ أن نسبة الكسر به أقل من 3%.

25 منفذًا متحركًا لبيع السلع الغذائية

وأشار إلى أن محافظة المنوفية بها العديد من المنافذ المتحركة، ولم تكتفي مديرية التموين بمحافظة المنوفية بإنشاء منافذ البيع الثابتة، ولكنها ضخت 25 منفذ متحرك، للأماكن الأكثر احتياجًا، وداخل القرى بالتحديد، وهناك متابعة مستمرة للتأكد من تقديم السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة.