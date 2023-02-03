إصابة 3 أشخاص تعدى عليهم مجهولون بالضبعة ونقلهم للمستشفى

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم في قرية جميمة بالضبعة، إثر وقوع حادث اعتداء من قبل مجهولين، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم الإسعافات الأولية لهم، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات مصابو حادث جميمة

واستقبلت مستشفى الضبعة، اليوم الجمعة، مصابي حادث الضبعة وهم خالد علي عبد السلام يحيى 27 سنة، من الضبعة مصاب بكدمة أسفل البطن من الناحية اليمنى، وعبد النبي إسماعيل مرزوق 40 سنة، من الضبعة مصاب بجرح عميق حوالي 5 سم في الجبهة من الناحية اليمني، وفرج فايز عبد الرؤوف 16 سنة، من الضبعة مصاب بجرح عميق بفروة الرأس حوالي 3 سم من الناحية اليسرى، وجاري استكمال الرعاية الطبية لهم وإجراء الأشعة اللازمة وعمل الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة لكل حالة، وتقديم الرعاية الطبية حتى تماثلهم للشفاء.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة الضبعة إلى قرية جميمة وجاري فحص الحادث للتعرف على أسباب وقوعه والكشف عن ملابسات حادث الاعتداء ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.