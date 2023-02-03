عادل الخضري يعود للساحة الغنائية بـ«غاب الجدع».. ألحان وتوزيع ابنه عمرو

عاد المطرب عادل الخضري إلى الساحة الفنية بعد غياب سنوات طويلة، وطرح أغنية «غاب الجدع» من كلمات هاني الخضري، وألحان وتوزيع ابنه عمرو الخضري عبر موقع يوتيوب.

أغنية عادل الخضري من توزيع نجله عمرو الخضري

وكانت آخر أعمال عادل الخضري أغنية عايش لناسي، وأعاد عادل الخضرى توزيع أغنيته «فين كلامك» من كلمات مسعد الكومى، وألحان محمود السويفى، وتوزيع القديم حمادة أبواليزيد، أما التوزيع الجديد مع ابنه الموزع الموسيقى عمرو الخضرى.

أشهر أغنيات عادل الخضري «لو إنت نار»

يذكر أن عادل الخضري واحد من أهم المطربين الشعبيين من جيل التسعينيات صاحب أغاني «لو إنت نار أنا مية، وبعد أغنية فين كلامك فين وأغنية صحوه نايم ننة».

يذكر أن نجل عادل الخضري الموزع عمرو الخضري كان قد قدم عددا كبيرا من الأغنيات الناجحة والمهمة منها أنا مش بتساب وحفلة مع الفنانة نوال الزغبي كما قدم عدة أغنيات مع الفنانة شيرين عبد الوهاب وأغنية مع الفنان صابر الرباعي وكون ثنائيا ناجحا مع الملحن عمرو الشاذلي.