فرقة الصواريخ تتعاون مع أبو الأنوار في أغنية «مش هتيجي»

طرحت فرقة الصواريخ، ثالث أغانيها التي تحمل عنوان «مش هتيجي»، من ألبوم قول يا رايق، وتحمل مفاجأة وهي تعاون الصواريخ لأول مرة مع أبو الأنوار مطرب الراب.

ويجمع كليب «مش هتيجي»، بين لون الصواريخ المتمثل في دقدق، وفانكي، مع أبو الأنور نجم الراب، إذ تدور أحداثه داخل سيرك بين مجموعة من الأسود والنمور.

صُناع أغنية مش هتيجي

كليب مش هتيجي غناء دقدق وفانكي «الصواريخ» بالتعاون مع أبو الأنوار، وهو من كلمات الثنائي دقدق وأبو الأنوار وار، وتوزيع وماستر كولبيكس مدير تسويق محمد عطا الله، من إنتاج شركة أون إير.

وكانت صواريخ طرحت اثنين من أغاني كليب قول يا رايق وهما قول يا رايق، ومش هتيجي ضمن الألبوم ستكون من 4 أغاني، هي «مش هتيجي»، «سلامتك يا دماغي»، «الشيطان»، «قول يا رايق»، التي تم طرحها على هيئة سنجل، وتخطى كل منها النصف مليون مشاهدة، وتصدر كليب سلامتك يا دماغي تريند مصر والسعودية.

تفاصيل ألبوم صورايخ الجديد

ويتضمن الألبوم فيديو كليب يناقش العديد من القضايا التي تخص الشباب من ناحية، وما يحدث من تقدم في التكنولوجيا مثل الميتافرس، الذي سيكون بطلًا في كليب الشيطان، بينما تحدث مغامرات في كليب «مش هتيجي»، مع أسد ونمر في القفص.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الصواريخ كليب «كل الناس»، بالتعاون مع حسن أبو الروس كلمات دقدق وحسن وفانكي، الذي تخطى الـ20 مليون مشاهدة، بينما كليب «إيه دا أيه دا»، وصل عدد مشاهداته إلى 64 مليون مشاهدة.