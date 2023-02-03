«أيمن وسكر» في ديمية السباع بالفيوم: «أقل حجر هنا يفوق عمر دول»

عرضت قناة «ON»، الحلقة الثانية من برنامج «أيمن وسكر» مع أيمن مصطفى، وبدأت حلقة البرنامج بتوجه «أيمن» للفيوم مع صديقه عبد العظيم، في سيارة عليها كرسيين وشمسية، ولوح تزلج على المياه، في صحراء الفيوم، وبحثوا عن الريس حمدان، ليدلهما على مكان النسناس «سكر».

وخرج إليهما رجل من الصحراء، وسأله «أيمن» عن النسناس، وأعطاه لهما بعد مقايضته ببعض الطعام ونظارة شمس وتذكرتين لحفل مغني الراب «ويجز».

أيمن في الفيوم

وقال «أيمن»: «النهاردة قررت أخرج خروجة مختلفة عن المعتاد في مكان اسمه ديمية السباع في شمال بحيرة قارون في الفيوم».

وأوضح مرشدهم السياحي: «المكان أثري، ويقع شمال بحيرة قارون، ومبني على ربوة عالية، والبحيرة كانت تحيطه من كل مكان، وديمية السباع كان مثل طريق الكباش، محاط بسباع من كل مكان، كما أن به بقايا معبد، وكان يحيط به سور خارجي بارتفاع 14 مترا، والمكان شاهد على 4 عصور مختلفة».

أحجار لا تتغير

وأكمل «أيمن»: «أقل حجر في المكان ده بعمر دول موجودة على الخريطة»، وأظهر التصوير الفناء الأمامي وبوابات المعبد والطريق الواصل بين المدينة والميناء، موضحا أن الأحجار مرت عليها عصور عديدة وتغيرات مناخية، وما زالت على نفس الحالة كما هي.