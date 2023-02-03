موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم.. «خلال أيام»

تكثف مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أعمال التصحيح تمهيدًا للإعلان عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، والتي ينتظرها آلاف الطلاب وأولياء أمورهم، الذين يرغبون في معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم 2023، استعدادا للترم الثاني.

وتنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم، ورابط الحصول عليه، وعدد الطلاب الذين أدوا الامتحان خلال الترم الأول.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم

وقال الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم، والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم سيكون نهاية الأسبوع المُقبل، وتحديدًا يوم الأربعاء أو الخميس المُقبلين، بعد اعتمادها من الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم 2023

وأشار معاون محافظ الفيوم إلى أنّ مديرية التربية والتعليم تكثف من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد لكافة المواد، تمهيدًا لاعتماد النتيجة من محافظ الفيوم ثم الإعلان عنها، وإتاحتها من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 في محافظة الفيوم، ليتمكن كافة الطلاب من الحصول عليها.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم بالاسم

ومن المقرر أن يتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 في محافظة الفيوم على موقع مديرية التربية والتعليم بالفيوم، من خلال ضغط هـنــــا.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

وفيما يخص توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم 2023، فإنّها تكون 40 درجة لمادة اللغة العربية، و30 درجة لمادة اللغة الإنجليزية، و30 درجة لمادة الرياضيات، و20 درجة لمادة العلوم، و20 درجة لمادة الدراسات الاجتماعية، بينما هناك مواد لا تضاف للمجموع وهي موزعة على 20 درجة للتربية الدينية، و10 درجات للتربية الفنية، و10 درجات للحاسب الآلي.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023

تجدر الإشارة إلى أنّ 68 ألفًا و588 طالبًا وطالبة، هم إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الترم الأول، وينتظرون نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم 2023، ليتمكن كل منهم من معرفة النتيجة الخاصة به.