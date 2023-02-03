أبرز توصيات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم: إعلان 2022 عاما للمجتمع المدني

فى نوفمبر 2021، أعلنت إدارة منتدى شباب العالم انطلاق النسخة الرابعة بمدينة شرم الشيخ، فى الفترة من 10 إلى 13 يناير عام 2022، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتحت شعار «العودة معاً»، بمشاركة شباب من 196 دولة، رغم تحديات كثيرة أبرزها الخروج من أزمة فيروس «كورونا» الذى اجتاح العالم وأدى إلى خسائر كبيرة للاقتصادات الناشئة، وانهيار مؤسسات الصحة فى أغلب دول العالم الكبرى، وكذلك الأضرار البيئية الناجمة عن التغيرات المناخية.

وتناولت أجندة المنتدى عدداً من الملفات المهمة، منها الرعاية الصحية، العالم ما بعد الجائحة، قضية الطاقة، ريادة الأعمال، الفرص المتاحة للشباب فى سوق العمل عالمياً بعد الجائحة، فضلاً عن قضية التغيرات المناخية والبيئية، والمبادرات التنموية ومنها «حياة كريمة»، وكذلك تمكين المرأة، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز أهمية احترام حقوق الإنسان، كما طرح المنتدى تساؤلاً حول التغيرات التى طرأت على سوق العمل.

وشملت أجندة المنتدى منطقة ريادة الأعمال «Startup Vein»، التى تُعد ضمن فعاليات النسخة الرابعة، وتمثل ساحة لرواد الأعمال، تسمح بمشاركة الخبرات والتحديات والنجاحات، كما تتيح الفرصة للتواصل مع المشاركين فى المنتدى، وركزت خلال النسخة على دور الشركات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، فى مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن أزمة وباء كورونا، وقدرتها على تحويل هذا التحدى إلى فرص استثمارية ناجحة.

وأطلقت إدارة المنتدى منصتها التفاعلية للمشاركة عن بُعد فى فعاليات النسخة الرابعة، ضمن حرصها على إتاحة الفرصة لمشاركة جميع من لم يتمكنوا من الحضور، وذلك للمهتمين بمتابعة جميع فعاليات وأنشطة المنتدى وورش الفعاليات، وهذه التقنية تستخدم لأول مرة فى المنتديات من هذا النوع.

وشهدت النسخة الرابعة استخدام تقنيات غير مسبوقة فى الكشف والاحتراز والوقاية من كورونا ومتحور أوميكرون، كالأبواب ذاتية التعقيم التى تمنع انتقال العدوى فى حالة ظهور أى إصابات، والروبوت المتطور الذى يعمل على تعقيم القاعات، وروبوت آخر يقيس درجات الحرارة للمشاركين، ويوزّع أدوات التعقيم عليهم، وكذلك تقديم المعلومات عن القاعات وأماكن الفعاليات، فضلاً عن روبوت ثالث يوزّع الأطعمة والمشروبات على الحضور، وغيرها من الإجراءات الاحترازية الوقائية المشدّدة.

وفى 10 يناير 2022، انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى والسيدة قرينته، وكبار ضيوف مصر من المشاركين، حيث شهدوا عرضاً قدمه روبوت بشأن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها اللجنة المنظمة مع شركات متخصّصة فى مجال التأمين الطبى لمكافحة كورونا، بتطبيق أحدث وسائل التكنولوجيا.

ورحّب الروبوت بالحضور، قائلاً: «أتشرف بوجودى اليوم بالإنابة عن مجموعة من أصدقائى الذين يعملون خلال أيام وفعاليات منتدى شباب العالم»، مقدّماً التحية للرئيس السيسى والحضور، قائلاً: «تحيا مصر».

كما شهدت الجلسة كلمة لأنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» دعا خلالها الشباب لإيجاد الحلول وتقديم الأفكار لبناء مستقبل أفضل، معرباً عن تطلعه إلى الاستماع لنتائج المنتدى.

وعقب الكلمة، وجّه تيدروس أدهانوم جيريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، كلمة عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، مؤكداً خلالها أن المنتدى فرصة هائلة لتقديم الكثير من أفكار الشباب لمستقبل أكثر أمناً وصحة، مؤكداً أهمية أن تعمل الحكومات على بناء الشباب ليلعبوا دوراً محورياً فى مجتمعاتهم.

وأعلن «السيسى» إطلاق النسخة رسمياً تحت شعار «العودة معاً»، قائلاً: «باسم الله نبدأ ومن أجل مستقبل نعمل»، مؤكداً أنه لا سبيل لتجاوز التحديات الراهنة أمام العالم، سوى إخلاص النوايا، والعمل معاً، قائلاً: «حكمة الخالق أن نكون مختلفين، دون تمييز فى هذا الاختلاف»، مضيفاً أن المنتدى أصبح منصة لتبادل الحوار والتواصل بين الشباب، وكذلك يمثل أداة لتبادل الرؤى بين كل العالم.

وبعد انتهاء جلسات وأيام المنتدى، التى شهدت مناقشة الكثير من الملفات المهمة، والاستماع إلى الكثير من نماذج الشباب الملهمة فى مختلف المجالات ومن جنسيات كثيرة، خرجت النسخة الرابعة بعدد من النقاشات والتوصيات المهمة، التى أعلن عنها الرئيس فى اليوم الختامى.

إنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية

ومن بين توصيات المنتدى، إعلان عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى، مكلفاً إدارة المنتدى والجهات والمؤسسات المعنية بالدولة بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدنى المحلية والدولية، كما قرر الرئيس تفعيل مبادرات المنتدى، التى أطلقت بإنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة، بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات المسئولة مع التوسّع فى إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية فى هذه المبادرة.

وكلف الرئيس إدارة المنتدى بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، لتكوين مجموعات من شباب مصر والعالم للمشاركة الفورية فى إجراءات الإعداد لقمة المناخ الـ27، التى أقيمت بشرم الشيخ، وكذلك تكليف رئاسة مجلس الوزراء بإعداد تصور شامل مع شركاء التنمية؛ لتحقيق امتداد أفريقى للمبادرات التنموية المتحقّقة بمصر، وذلك فى إطار المسئولية الإقليمية للدولة تجاه محيطها الإقليمى.

وأعلن الرئيس تكليفه الأكاديمية الوطنية للتدريب بإعداد برامج تدريبية متخصّصة للشباب العربى والأفريقى؛ لتطوير مهاراتهم لمواجهة المتغيرات الناجمة عن جائحة كورونا والصراعات الحالية، وفى مقدمتها تطوير القدرات الشبابية فى ريادة الأعمال والتكنولوجيا، وكذلك تكليف إدارة المنتدى بتفعيل منصة حوار تفاعلى دائمة لشباب العالم وشباب مصر لتبادل الرؤى والأفكار، على أن يتم عرض نتائجها بشكل دورى على مختلف مؤسسات الدولة، لتمثل هذه النتائج رؤية استشرافية للدولة تجاه جميع القضايا والموضوعات ذات الاهتمام، فضلاً عن إطلاق حملة دولية قوامها الشباب وشباب العالم المشارك فى المنتدى؛ للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية.

تكليف الحكومة بإعداد تصور شامل يعبّر عن رؤية الدولة لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليمياً ومشروع لتدريب الشباب العربي والأفريقي

وكلف الرئيس رئاسة مجلس الوزراء، بإعداد تصور شامل يعبّر عن رؤية الدولة لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليمياً، بالتنسيق مع أجهزة الدولة ومؤسساتها ذات الصلة، معبراً: «إننا من نصنع التاريخ ونصيغ المستقبل ونعمل فى الحاضر، ووحده الإنسان هو القادر على البناء أو الهدم بإرادته الحرة»، مؤكداً أن حلم المصريين منذ فجر التاريخ هو بناء الحضارة الإنسانية وإقرار المحبة، مختتماً كلمته بعبارات: «تحيا مصر.. تحيا البشرية.. يحيا شباب العالم».

وشهد الحفل الختامى فى النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، عرض فيديو يلخص فعاليات المنتدى، بالإضافة إلى تقديم عرض «سكاى دايف» مبهر زيّن سماء «الميموريال»، فضلاً عن عرض ثلاثة أفلام تعبر عن قيم السلام والحوار والإبداع، هى فيلم القلوب وفيلم عن مشروع النصب التذكارى للإنسانية وفيلم ألوان حقيقية، وعرض «الشادو شو»، كما تم تقديم فقرة غنائية بمصاحبة فرقة «الدرون شو»، كما كرم الرئيس عبدالفتاح السيسى مجموعة من نماذج الشباب الملهمة حول العالم، وهم: مايلنين وانج - كندا / الصين، وتسنيم قنديل - السعودية، وكلاريس آيكى - الكاميرون، وسالى عبدالخالق - مصر، ومحمود عبدالمجيد - مصر، ورابى جويا - السنغال، وكارولينا تورنسى - أمريكا/ الأرجنتين، وكاليب أنوبيل - غانا، ودينا أيمن - مصر، وأميناتو تراورى - مالى، وروبرت ميلر - الولايات المتحدة الأمريكية، ومحمد حسن - مصر.