انطلاق النسخة الرابعة لمعرض «نكست موف» العقاري 2021 غدا

وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، تنطلق غدًا الخميس فعاليات معرض «نكست موف» العقاري 2021، والذي يكشف عن باقة جديدة من أحدث المشروعات العقارية التي يقدمها مجموعة من أفضل المطورين العقاريين في مصر، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، وتستمر فعالياته على مدار 3 أيام، حيث يقدم أحدث المشروعات العقارية المرتقبة التي تلبي متطلبات العملاء والمستثمرين بالسوق العقاري المصري.

وتضم قائمة الشركات العقارية المشاركة في المعرض هذا العام عددًا كبيرًا من الشركات الكبرى، والتي ستعلن عن العديد من المشروعات خلال المعرض العقاري.

من جانبه، قال فارس خليل مدير المعرض، إن النسخة الرابعة من المعرض تنطلق غدًا من خلال الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وسط مشاركة ضخمة من أفضل المطورين في مصر لتقديم أحدث المشروعات العقارية المتنوعة التي تلبي مختلف متطلبات المستهلكين وتناسب احتياجاتهم، لافتًا إلى أن منصة المعرض تقدم هذا العام عروضاً حصرية وفريدة وخطط مرنة للدفع لجميع زوار المعرض.

خليل : السوق العقاري المصري يشهد انتعاشة قوية بفضل المبادرات الرئاسية والقوانين

وأضاف «خليل»، أن المعرض يأتي وسط انتعاشة قوية يشهدها السوق العقاري المصري نظراً لحزمة المبادرات الرئاسية، والقوانين والتسهيلات التي قدمتها الحكومة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تساهم بقوة في تعزيز هذا القطاع، وسط تحديات جمة تشهدها مختلف القطاعات في العالم بسبب جائحة كورونا المستجد «كوفيد 19» بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة.

ويقدم معرض «نكست موف 2021» في نسخته الرابعة عروضًا حصرية تجمع لأول مرة بين العملاء الباحثين عن عقار للسكن أو الاستثمار والمطورين العقاريين، كما يطرح المعرض خططاً متنوعة للدفع وخصومات وعروض حصرية للمشترين لأول مرة، بالإضافة إلى وحدات عقارية ذات تكلفة مناسبة تلبى مختلف المتطلبات والميزانيات وتطرح أعلى عائد للاستثمار العقاري.